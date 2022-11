Giampiero Mughini e Veera Kinnunen, Ballando con le Stelle/ Eliminati? Il rischio è reale…

Giampiero Mughini e Veera Kinnunen, Ballando con le Stelle: è finita qui?

Per Giampiero Mughini e Veera Kinnunen hanno rischiato di lasciare Ballando con le stelle, al pubblico social non piace il giornalista, in pista non si muove e non si spiega come mai Mariotto gli abbia assegnato un 10. C’è chi si lamenta che l’immobilità di Mughini venga apprezzata più del ballo di Dario Cassini, chi non tollera la sua costante prosopopea che esprime ogni volta che apre bocca. In molti speravano che sabato Giampiero venisse eliminato, dire che balla è un’eufemismo, adesso è arrivato il momento di lasciare lo spazio agli altri. I commenti sul suo conto non sono piacevoli. Invece di danzare, cammina, è arrogante, antipatico e ha sempre l’espressione arrabbiata. Veera Kinnunen ogni settimana fatica a comporre una coreografia per Mughini, però trova sempre le parole giuste per spronarlo ad andare avanti.

Per la ballerina basterebbe dire “sono Mughini”, invece il suo allievo crede in quello che sta facendo e non vuole arrendersi. Non tollera gli zeri, perché zero è niente, lui quando scende in pista ci mette tutto il suo impegno, si prepara per tutta la settimana. Anche se non è un grande ballerino, c’è un lavoro che va riconosciuto, non con lo zero. L’infanzia smisurata che ha vissuto Giampiero lo ha aiutato a rafforzare il suo carattere. Sapeva che doveva farsi valere.

Il Boogie di Giampiero Mugini e Veera Kinnunen

Nella quarta puntata di Ballando con le Stelle Giampiero Mughini e Veera Kinnunen hanno portato in pista un Boogie sulle note di “Azzurro” di Adriano Celentano. L’esibizione non è andata bene, Carolyn ha cercato di spiegare che Veera ha fatto qualcosa di molto autentico. Negli anni ’40, l’uomo stava fermo e la dama gli ballava attorno. Se si parla dell’autenticità di quel tempo è andata bene. Il concorrente è riuscito a fare alcuni passi un po’ difficili, in alcuni punti si è perso, ma è stato autentico. Fabio Canino è stato contento di vedere che Mughini ha riconosciuto gli errori commessi nella coreografia della scorsa settimana, ma anche questa volta i movimenti sono mancati. Alla fine la coppia ha totalizzato 26 punti e alla prossima puntata partirà con un malus di – 10 punti in quanto sono stati la coppia che ha ottenuto meno voti. La scorsa settimana l’esibizione di Giampiero Mughini non è piaciuta ai giudici, perchè non si è mosso in pista, è rimasto immobile.

Mughini si è giustificato dicendo che lui non c’entra nulla con le persone anziane. Nel suo campo è dieci anni avanti in fatto di conoscenza e i quarantenni se li mette in tasca. Con il ballo, l’approccio è diverso, non ha mai ballato. Per lo zero che gli ha dato Mariotto non ha parole, fa dell’eleganza la sua bandiera e poi si trova di fronte persone che hanno un cipiglio. Mughini ha raccontato che ha vissuto in una casa che si affacciava sul mare. Ai bambini di quel tempo il mare non era una circostanza, ma parte del panorama quotidiano.











