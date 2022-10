Giampiero Mughini e Veera Kinnunen, Ballando con le stelle/ Tra polemiche il rischio eliminazione

Giampiero Mughini e Veera Kinnunen, il pubblico di Ballando con le stelle non è convinto

Il pubblico di Ballando con le stelle continua a essere poco convinto di Giampiero Mughini e Veera Kinnunen. I giudizi sono infatti principalmente negativi; il parere che va per la maggiore pronostica l’uscita del giornalista e della Kinnunen tra poche puntate. Per la terza puntata Giampiero e Veera potranno sicuramente provare a dare seguito a quanto dimostrato nella performance di sabato, cercando di ignorare i giudizi e le polemiche di contorno.

Dopo l’ultima esibizione Mughini ha voluto comunque rispondere alle critiche della Lucarelli affermando in maniera stizzita di non aver bisogno di lezioni sul funzionamento del programma. Ha inoltre ringraziato per i complimenti confermando di aver trovato una nuova chiave di lettura per il prosieguo del programma. Altrettanto convinta Veera Kinnunen che ha voluto sottolineare quanto stia conoscendo meglio il suo compagno di viaggio, asserendo che il miglioramento dell’intesa gioverà sicuramente per le performance future.

Tra le coppie di Ballando con le stelle che rischiano di lasciare un segno non proprio degno di note troviamo Giampiero Mughini e Veera Kinnunen. Nella prima puntata ciò che ha destato più interesse sono state più le scaramucce con la giuria che l’esibizione stessa. Non a caso, il punteggio è stato dei più bassi e solo il ricorso al tesoretto ha dato una forte spinta alla classifica della coppia. Inoltre, è stato evidente il nervosismo con i giurati visti anche i trascorsi legali tra la Lucarelli e il giornalista. Per la seconda puntata la coppia ha lavorato duramente al fine di migliorare la considerazione di tutti nei loro confronti, cercando di elaborare un prodotto consono alle aspettative ma che riuscisse a segnare un margine di crescita e miglioramento.

La scelta ricade su un delicato Valzer all’italiana che colpisce in maniera particolare il pubblico che dimostra il suo apprezzamento con una cascata di applausi. Più contrariata una parte della giuria, che comunque nel giudizio finale pare abbia riscontrato una crescita effettiva rispetto a quanto osservato nella settimana precedente. Mariotto, che era stato il più duro, questa volta predilige complimenti e apprezzamenti in riferimento sia all’impegno che all’idea artistica. Altrettanto convinto anche Ivan Zazzaroni, a differenza della Lucarelli che invece si concentra sulla brusca reazione vista la scorsa puntata. Al termine delle votazioni la coppia ottiene comunque un dignitoso 30, punteggio più alto rispetto alla prima performance.











