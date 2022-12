Giampiero Mughini e Veera Kinnunen ripescati?/ Tensione alle stelle coi giudici…

Giampiero Mughini e Veera Kinnunen tornano a Ballando con le stelle 2022? Poche chances di ripescaggio ma…

Giampiero Mughini e Veera Kinnunen ripescati a Ballando con le Stelle 2022? Difficile, ma non impossibile. D’altra parte la strana coppia aveva già vinto la diffidenza dei giudici e degli addetti ai lavori, qualificandosi fino alla quinta puntata del programma, quella del 5 novembre, quando il giornalista e la sua insegnante sono stati eliminati. Tante le polemiche e i siparietti regalati dall’aspirante ballerino, che settimana dopo settimana ha smontato i commenti cervellotici della giura.

Il reporter catanese se l’è presa un po’ con tutti durante la sua esperienza di Ballando con le Stelle 2022 e siamo certi non disdegnerebbe l’idea di rientrare in gara per lasciare il segno, ancora una volta. Indimenticabile lo scontro con Canino, dopo che quest’ultimo aveva criticato il look di Giampiero. “Così vestito sembri il ministro del turismo”, aveva tuonano il giudice di Ballando, scatenando una reazione rabbiosa da parte di Mughini.”Non sai di cosa parli! Io il ministro del turismo? Perché non sai che questo maglione è di un artista giapponese e ne esistono soltanto cinque! Ministro del turismo lo dici a tua sorella!”.

Giampiero Mughini e Veera Kinnunen, le scintille del giornalista con la giuria

Anche e sopratutto con Selvaggia Lucarelli sono volate parole grosse. Lei lo ha definito il concorrente con meno ironia di Ballando con le Stelle, lui dal canto suo ha annichilito il valore delle iconiche palette. “Se mi vergognerei ad essere lì con le palette? Sì, penso che una paletta sia una cosa miserrima rispetto alla valutazione di una persona nel suo complesso. Mi sottopongo educatamente, ma un po’ mi ci pulisco anche le scarpe“, la frustata di Giampiero Mughini davanti agli occhi di tutta la giuria.

Anche lui, se dovesse clamorosamente rientrare in gioco in questa semifinale di Ballando con le Stelle 2022, troverebbe pane per i suoi denti. Ma di sicuro, lo show, ne gioverebbe. Ce la faranno il giornalista e la sua insegnante a rimettersi in carreggiata?











