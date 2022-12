Giampiero Mughini/ La malattia brillantemente superata e l’amore per la moglie Michela

Giampiero Mughini, una carriera colorita e ricca di polemiche. Anche a Ballando con le Stelle ha lasciato il segno

Giampiero Mughini ha indiscutibilmente lasciato il segno a Ballando con le Stelle 2022. Non tanto per quanto fatto vedere in pista da ballo, dove comunque ha ben figurato, quanto per l’impareggiabile dialettica che lo ha visto protagonista di scontri scintillanti. Come quello, ad esempio, con Selvaggia Lucarelli, oltre che con Guillermo Mariotto. “Se uno offende, si ha diritto di rispondere. Ad ogni modo nessuno dovrebbe avere il diritto di offendere…”, ha detto Mughini, quando qualcuno sottolineava le sue reazioni esagerate alle palette severissime dei giurati. D’altronde Giampiero ha la polemica nel sangue: giornalista affermato e scrittore spesso illuminante, dribbla le banalità come farebbe in campo uno dei suoi idoli juventini. E’ uno che, di sicuro, non le manda a dire.

Per quanto riguarda la sua vita privata e professionale, Mughini si rivela fin dagli esordi un professionista intraprendente. Fonda il periodico Il manifesto e poi comincia a collaborare per il quotidiano Paese Sera. Dirige Lotta Continua, fino al passaggio a L’Europeo e poi passa a Panorama. In seguito collabora con Il Foglio di Giuliano Ferrara, mentre si fa conoscere dal grande pubblico quando partecipa come ospite a numerose trasmissioni sportive alla fine degli anni novanta.

I suoi interventi spesso coloriti e polemici, diventano un plus in termini di share. Nel frattempo Mughini viene invitato in diversi talk show d’attualità come “Stasera Italia” su Rete 4. Florida anche la sua attività di scrittore, come del resto la vita sentimentale. Giampiero Mughini è infatti impegnato dal 1980 con la costumista Michela Pandolfi, con cui ha costruito un rapporto schietto, solido e amorevole. La coppia non ha figli ed è molto riservata. Sappiamo però che vivono nella capitale assieme al cane Bibi. Per quanto concerne la salute, il giornalista ha raccontato di essersi sottoposto nel 2006 a un intervento a causa di un tumore alla prostata, che a quanto pare ha brillantemente superato.

