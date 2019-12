GIAMPIERO MUGHINI VS ALBA PARIETTI/ “Bella donna che parla”. E lei chiama Vieni da me

Giampiero Mughini in “tackle” su Alba Parietti durante l’intervista a “Vieni da me”. «Sa che non ho una grande considerazione di lei come pensatrice moderna. Io mi permetto di dubitare che lo sia, ma le auguro ogni bene. Se metti sulla bilancia le cose, dalla mia ci sono libri e il fatto che ho scritto su giornali, dall’altra parte c’è una bella donna che chiacchiera». Lo scrittore e giornalista ha spiegato di non voler sollevare una polemica con la showgirl, precisando che non ama le risse televisive, ma ha anche chiarito da cosa nascono gli attacchi reciproci. «Un paio di volte si è lamentata pubblicamente del mio comportamento nei suoi confronti». Ma poi ha proseguito: «Io penso che lei abbia strameritato il suo successo. Certe volte avvia dei discorsi e insomma… Io lascerei perdere. Poi le auguro tutto il bene possibile. E lo ha già avuto. Dice che Berlusconi le aveva offerto 9 miliardi: e chi era Woody Allen?». Ma poi parte un altro attacco velato: «Non ci tengo a fare questo duello, perché viaggiamo su due spazi aerei diversi». Evidentemente informata delle parole di Mughini, o forse era alla tv a seguirlo, Alba Parietti ha provato a mettersi in contatto con Caterina Balivo per replicare in diretta. «Faccio fatica a mantenere calma. Io parlo della Seconda guerra mondiale anche grazie ai diari dei miei genitori, mio padre era antifascista e ha fatto la Resistenza». (agg. di Silvana Palazzo)

GIAMPIERO MUGHINI A VIENI DA ME: LE RISSE TV

Giampiero Mughini risponde alle domande al buio di “Vieni da me”. Ma prima rivela di non festeggiare il Natale: «Non ho una famiglia originaria. Ho la mia compagna, che però va a Milano dove ha figli e nipoti. Andare con lei? Ha la sua famiglia… E poi a me non fa né caldo né freddo». La prima domanda gli fa ammettere di aver mentito ad una donna per conquistarla: «Sì credo di sì e ne ho profonda vergogna. È accaduto un paio di volte. C’era una donna che mi piaceva, quindi le raccontai che una donna con cui avevo un precedente rapporto si era affievolito». Non poteva mancare un riferimento agli scontri con Vittorio Sgarbi. «È un ragazzo molto conto e intelligente che non usa sempre al meglio la sua cultura e la sua intelligenza. E ho finito l’argomento». E quando Caterina Balivo ha presentato un filmato relativo ad un’intervista di Vittorio Sgarbi a Vieni da me lui taglia corto: «Preferirei evitare questo ascolto».

DA VITTORIO SGARBI ALLA COMPAGNA MICHELA PANDOLFI

Giampiero Mughini preferisce non commentare il filmato su Vittorio Sgarbi. «Vorrei che si passasse ad un altro argomento. Gli esseri umani hanno diritto al meglio». E allora si passa alla compagna Michela Pandolfi e alla domanda su un eventuale tradimento. «Vivo con una compagna, e uso una parola molto bella. È un termine che preferisco a moglie. Tu vuoi che in 30 anni di rapporto con lei non mi sia accorto di un’altra donna? Certo che è successo. Ma se per tradimento intendi che il mio animo si sia effettivamente allontanato da Michela, io stento a crederlo o a ricordarlo». E quando Caterina Balivo le chiede se col corpo sia successo, Giampiero Mughini replica: «Ma è ovvio dai, non posso pensare che si creda alla monogamia come un assoluto. E questo discorso vale anche per lei. Non è che non voglio sapere, ma non me ne frega proprio niente. Quel che conta è la comunione degli animi».



