Giampiero Mughini: “Per la morte di mio padre ho pianto un mese”/ “Era fascista, io di sinistra e lo ferii…”

È un racconto toccante quello fatto da Giampiero Mughini in diretta al Grande Fratello 2023. Il giornalista torna con la mente al passato, al difficile rapporto con un padre che è stato per lui un grande amore ma anche un uomo molto duro. Tutto ha avuto inizio con la separazione dei suoi genitori, arrivata quando aveva solo 5 anni: “Per alcuni anni non ho visto mio padre, – ha raccontato Mughini – in una Italia in cui le cose non succedevano, in cui l’ipocrisia la faceva da padrona.”

“Non ho pianto quasi mai in vita mia, per la morte di mio padre ho pianto per un mese di seguito.” ha ammesso poi il giornalista senza peli sulla lingua. “Non è facile per me parlarne ancora adesso, i miei genitori erano separati, vivevo con mia madre, ma avevo un’adorazione per mio padre.”

Il rapporto con suo padre, soprattutto negli anni dell’infanzia e adolescenza, non è stato facile: “Era un uomo di una durezza indescrivibile; papà era stato fascista ed io uno scapestrato di sinistra, e una volta scrissi ‘Squadracce fasciste’, lo ferii. Papà era mezza parola, penso che abbiamo detto in tutta la sua vita 20 frasi, ognuna delle quali è incisa sulla mia pelle.” Quando Alfonso Signorini domanda se ricorda una di queste frasi, magari una sua detta al suo papà, Mughini racconta: “Mio padre si era separato da mia madre e o lo andavo a vedere una volta ogni mese, avevo 13 anni ed ero un ragazzino timido, esile. Lui mi accompagnò alla finestra dell’appartamento dove viveva e mi disse ‘lo sai che tua madre frequenta un uomo?’ e io fui all’altezza della situazione e gli dissi ‘Ne ha pieno diritto'”.

