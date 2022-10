Giampiero Mughini “rimorso su mamma mi mangia vivo”/ Infanzia traumatica e..

Giampiero Mughini e la separazione dall’amata madre: “Il rimorso mi mangia vivo”

Giampiero Mughini in queste prime settimane di Ballando con le Stelle 2022 si è mostrato senza filtri, raccontando il suo passato difficile ed un’infanzia traumatica, tra difficoltà economiche e rapporti complessi coi genitori. Per quanto riguarda la madre (scomparsa), Giampiero ancora oggi deve combattere contro un rimorso che a suo dire lo mangia vivo. Quando ha ingranato con il lavoro di giornalista, infatti, Mughini si è dovuto allontanare da casa, riducendo drasticamente il tempo condiviso con l’amata mamma, “lasciata” in Sicilia per trasferirsi a Roma.

Giampiero Mughini e Veera Kinnunen al centro delle polemiche a Ballando con le stelle/ Eliminati o tesoretto?

All’epoca il papà era già morto, la madre viveva da sola e i due, per motivi di distanza, si vedevano molto raramente. La scorsa settimana, quindi, il giornalista ha ammesso il profondo pentimento che ancora oggi lo tormenta: “Io ho il rimorso che mi mangia vivo di averla lasciata lì”, ha raccontato prima dell’esibizione.

GIAMPIERO MUGHINI E VEERA KINNUNEN, BALLANDO CON LE STELLE/ Voti bassissimi, lui scappa dallo studio!

Giampiero Mughini, il suo passato intenerisce la giuria di Ballando con le Stelle 2022

Ancora una volta Giampiero Mughini è stato schietto, onesto, toccante, commuovente. Una condivisione apprezzata particolarmente dal giurato Fabio Canino, che lo ha elogiato: “Mi ha molto colpito il tuo ricordo di tua madre perché è la stessa cosa che provavo io quando tutte le volte che io andavo via da Firenze per andare a Roma. Io li lasciavo e pensavo sempre me ne pentirò un giorno e così è stato”. Una storia come tante, che ha a che fare con l’amore, i sentimenti e le scelte professionali che a volte si infrangono con quelli che possono essere i nostri più profondi desideri.

LEGGI ANCHE:

Michela Pandolfi, compagna Giampiero Mughini/ "Mai allontanato da lei"

© RIPRODUZIONE RISERVATA