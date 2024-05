Gian Amedeo Goria, chi è il fratello di Guenda Goria/ Il matrimonio in gran segreto nel 2022

Gian Amedeo Goria, chi è il fratello di Guenda Goria lontano dai riflettori

Gian Amedeo Goria è il fratello minore di Guenda Goria e figlio di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta. La loro famiglia è molto famosa, complici i rispettivi percorsi professionali che li hanno portati a lavorare sotto i riflettori. Sia la Ruta che Amedeo sono due noti conduttori e giornalisti del piccolo schermo, mentre Guenda è una pianista, attrice e negli ultimi anni ha incrementato le sue esperienze in tv, partecipando con la madre al Grande Fratello Vip nel 2020/21 e comparendo spesso come ospite di diversi salotti Mediaset.

Gian Amedeo Goria è invece il componente meno famoso della famiglia. Piuttosto riservato e poco avvezzo alle telecamere, di lui sappiamo che è nato nel 1992 e che è laureato in ingegneria. I suoi genitori si sono sposati nel 1987 e dal loro matrimonio è nata prima la sorella maggiore, Guenda, nel 1988: mamma e papà poi divorziarono nel 2004. Nel 2020, in una delle sue rare apparizioni televisive, inviò un messaggio speciale alla madre durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip.

Gian Amedeo Goria e la riservata vita privata: il matrimonio nel 2022

Gian Amedeo Goria sembra anche piuttosto lontano dal mondo dei social, non avendo alcun profilo a dimostrazione della sua profonda riservatezza. Ma cosa sappiamo del fratello di Guenda Goria e figlio di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta? Il ragazzo nel maggio 2022 è convolato a nozze con la compagna, Francesca Claire Splait Horvat, in gran segreto. A comunicarlo in forma pubblica ed informare i suoi follower è stata la madre che, su Instagram, ha condiviso alcuni scatti della cerimonia e i dettagli del grande evento.

“Perché la Vita a volte può trasformarsi in una Favola. Questo mi hanno fatto vivere Francesca e Gian Amedeo che in gran segreto si sono giurati amore eterno”, ha raccontato Maria Teresa Ruta nel toccante post social. Alla cerimonia ha preso parte tutta la famiglia di Gian Amedeo: la mamma con il marito Roberto Zappulla, il padre Amedeo e, ovviamente, la sorella Guenda accompagnata dal fidanzato Mirko Gancitano. La cerimonia si è tenuta presso il suggestivo sito archeologico di Nora, in Sardegna.

