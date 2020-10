Gian Amedeo Goria, figlio Maria Teresa Ruta/ “E’ un ragazzo d’oro, ma lontano da me”

Gian Amedeo Goria è il figlio di Maria Teresa Ruta e fratello di Guenda Goria, concorrenti del Grande Fratello Vip 2020. Classe 1992, Gian Amedeo è nato dal matrimonio fra la conduttrice e Amedeo Goria e vive a Milano. Sul secondogenito di casa Ruta si conoscono davvero poche cose: è un tifoso dell’Inter, ha conseguito la maturità classica e successivamente si è laureato presso la facoltà di Ingegneria civile al politecnico di Milano. Dopo la laurea, il figlio di Maria Teresa Ruta ha lavorato presso l’Associazione Volontaria di Pubblica Assistenza “SOS Milano”. Non solo, è un grandissimo amante della musica e tra i suoi cantanti preferiti ci sono i Coldplay. A differenza della madre e della sorella Guenda, Gian Amedeo non ha mai avuto interessi per il mondo dello spettacolo; infatti non ha mai partecipato a programmi televisivi e non ha rilasciato mai alcuna intervista ai media fatta eccezione per una fotografia concessa al settimanale Gente in compagnia della madre Maria Teresa e della sorella Guenda.

Maria Teresa Ruta: “mio figlio Gian Amedeo Goria chiuso in se stesso”

Gian Amedeo Goria, il figlio di Maria Teresa Ruta è un ragazzo molto discreto e riservato, ma come tutti è presente sui social dove ha un profilo col nome di Gianamedeo Nzuri Goria. Durante un’intervista televisiva Maria Teresa Ruta ha parlato del suo ruolo di mamma dicendo: “sono molto felice dei mie figli, sono il frutto mio e di mio marito e sono stata fortunata per come sono venuti perché sono stata irrimediabilmente leggera, ero presente sì quando c’era Natale, un saggio di danza, il primo giorno di scuola. Mi sembrava che fosse la presenza giusta invece no perché dovevo esserci tutti i giorni e non so la fragilità che c’è dentro di loro…”. Sul figlio Gianamedeo ha poi confessato: “è lontanissimo da me, è un ragazzo d’oro ma si è chiuso in se stesso, non ne parla come invece ha fatto Guenda”.



