Gian Amedeo Goria, figlio Maria Teresa Ruta/ Lei piange: “Vorrei mandargli un…”

Non solo risate e balletti sfrenati per Maria Teresa Ruta nella Casa del Grande Fratello Vip. La conduttrice ha già attraversato numerosi momenti di sconforto e anche di forte pianto. Uno di questi pare sia stato causato dal pensiero e dalla mancanza del figlio Gian Amedeo, fratello di Guenda e dunque figlio di Amedeo Goria. È proprio per lui, dunque, che la Ruta si è lasciata andare ad un forte sfogo, chiedendo al Grande Fratello la possibilità di potergli mandare un messaggio, a quanto pare, in un giorno molto speciale che, tuttavia, ha preferito non precisare.

Gian Amedeo Goria al Grande Fratello Vip per una sorpresa alla mamma?

“Non è giusto così Grande Fratello, che leggi nell’animo delle persone con le canzoni e la musica. Come fai?”, sono state le parole di Maria Teresa Ruta durante uno sfogo di pianto avuto in giardino a causa di alcune canzoni messe in diffusione proprio dalla produzione. Questa sera, nel corso della nuova diretta del Grande Fratello Vip 2020, potrebbe arrivare una bella sorpresa per Maria Teresa e anche per Goria: che entri nella Casa proprio Gian Amedeo?

