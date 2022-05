Gian Amedeo Goria, figlio Maria Teresa Ruta/ Matrimonio in gran segreto con Francesca

Gian Amedeo Goria, figlio Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria: le recenti nozze in segreto

Gian Amadeo Goria, il figlio di Maria Teresa Ruta e di Amedeo Goria ormai è un uomo e di recente ha commosso i suoi familiari compiendo il grande passo, quello del matrimonio. Nozze in gran segreto, quelle tra Gian Amedeo e la compagna Francesca Claire Splait Horvat, celebrato lontano dai riflettori ma che proprio la madre ha voluto annunciare poi con un post social molto toccante: “Perché la Vita a volte può trasformarsi in una Favola. Questo mi hanno fatto vivere Francesca e Gian Amedeo che in gran segreto si sono giurati amore eterno”, ha esordito la Ruta, postando alcuni scatti della coppia nel giorno più importante della loro vita.

Il matrimonio tra il figlio minore di Maria Teresa e Amedeo Goria si è svolto nel sito archeologico di Nora, in Sardegna, alla presenza delle rispettive famiglie. Un luogo non casuale, come svelato dalla mamma di Gian Amedeo, e che è stato spiegato dalla sua stessa compagna durante la lettura delle promesse di matrimonio: “il destino era stanco di aspettare”. A svelare un retroscena davvero inedito è stata proprio la celebre conduttrice che nel suo post ha aggiunto: “loro due pensate hanno dormito vicini appena nati nella stessa nursery alla Mangiagalli di Milano nel luglio del’92”.

Sempre molto riservato, Gian Amedeo Goria ha voluto vivere il giorno più importante della sua vita, quello del matrimonio con la compagna Francesca, insieme ai suoi familiari, ovvero la sorella Guenda Goria con il compagno Mirko Gancitano, la madre Maria Teresa Ruta con il marito Roberto Zappulla ed il padre Amedeo Goria, che dopo la rottura da Vera Miales non si sarebbe presentato accompagnato. Lui laureato in ingegneria, lei specialista nel mondo della comunicazione, il destino sembra davvero aver voluto vederli finalmente uniti in matrimonio.

“Che cosa posso augurarvi se non tutta la felicità del mondo? Siete meravigliosi. Belli, sani, di gran cuore, semplici e di immenso valore”, ha scritto alla coppia di neo sposini il padre di Gian Amedeo Goria. Il trentenne resta lontano dal mondo dello spettacolo e, secondo quanto riferito da Today, sarebbe impegnato attualmente in una grande società nella quale si occuperebbe di progettazione di edifici. Una delle sue rare incursioni televisive avvenne solo nel 2020 in occasione della partecipazione della madre Maria Teresa Ruta al reality Grande Fratello Vip. In quella occasione le dedicò parole cariche di stima ed affetto.

