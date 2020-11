Gian Amedeo Goria, figlio Maria Teresa Ruta/ Sorpresa al GF Vip: entra nella Casa!

C’è un’altra sorpresa in arrivo nella Casa del Grande Fratello Vip 2020 per Maria Teresa Ruta. La conduttrice continua ad essere uno dei perni di questa edizione e probabilmente lo sarà fino alla fine, stasera per lei è però in arrivo una sorpresa che probabilmente mai si sarebbe aspettata di ricevere. In Casa entrerà infatti suo figlio, Gian Amedeo Goria, un ragazzo che non ama stare sotto i riflettori e che molto difficilmente appare in Tv. È per questo che il suo ingresso nella Casa sarà un vero e proprio colpo per la Ruta, che proprio la settimana scorsa ha fatto una lunga riflessione in diretta sul loro rapporto. In particolare, Maria Teresa ha ammesso di essere stata ‘meno presente’ per lui rispetto a Guenda, motivo per il quale si è spesso accusata in questi anni.

Maria Teresa Ruta rivede suo figlio Gian Amedeo Goria al Grande Fratello Vip

Gian Amedeo Goria sorprenderà sua madre Maria Teresa Ruta e, probabilmente, vorrà anche chiarire questo aspetto messo in luce da lei al Grande Fratello Vip. In particolare la Ruta ha dichiarato: “Non è vero che amiamo i nostri figli nella stessa maniera: li amiamo nel cuore con lo stesso peso ma poi siamo più presenti con uno e meno con l’altro e questo si sente. E gliel’ho detto: perdonami.” Proprio da questa richiesta di perdono potrebbe partire il confronto madre-figlio che la Ruta attende sicuramente da tanto. Sarà un momento molto toccante: oltre la sorpresa di vedere suo figlio, tanto riservato, nella Casa, per Maria Teresa ci sarà forse anche il piacere di riabbracciarlo – così come accaduto tra la Contessa De Blanck e sua figlia – grazie alla particolare stanza adibita.



