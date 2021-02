Gian Amedeo Goria, figlio Maria Teresa Ruta/ “Un rapporto difficile ma speciale..”

Gian Amedeo Goria e l’abbandono da parte della madre Maria Teresa Ruta

Gian Amedeo Goria è sicuramente il figlio di Maria Teresa Ruta che vediamo meno spesso in tv ma in quest’ultimo periodo anche lui, proprio come il resto della figlia, si è messo in gioco tra Grande Fratello vip 2020 e trasmissioni parallele proprio per sostenere quella mamma che lo ha “abbandonato” da piccolo. La stessa conduttrice lo ha sottolineato più volte parlando della sua voglia di educare i figli come fanno spesso in American o in Nord Europa, ovvero mandandoli via di casa ancora adolescenti o poco più. In questo caso fu lei ad andare via lasciando Guenda e Gian Amedeo a sbrigarsela da soli ma se questo ha creato qualche scompenso nel rapporto con i genitori, non si può dire lo stesso delle loro vite visto che sono persone capaci, intelligenti e in grado di affrontare il mondo.

Il messaggio per la mamma al Grande Fratello vip 2020: “Sei buona e generosa ma..”

Nonostante questi attriti e quello che è successo, sembra che Gian Amedeo abbia messo un po’ da parte il suo difficile rapporto con lei grazie al Grande Fratello Vip tanto da correre in suo soccorso quando è finita nel mirino degli altri concorrenti. Emblematica su la sua lettera per lei: “Ciao mamma, ho visto che sei tornata ad essere attaccata e nominata.. So che questa cosa può turbarti e so che sei sempre stata troppo buona e generosa con il prossimo per farne un cruccio e che difenderesti sempre chi ti sta intorno, ma ti assicuro che da fuori non si leggono incomprensioni e le tue battute e la tua volontà di portare leggerezza si capiscono”. Ma chi è Gian Amedeo Goria e cosa fa nella vita? Nasce nel 1992 a Torino, ha frequentato il liceo classico e poi si è iscritto al Politecnico di Milano per laurearsi, nel 2015, alla facoltà di Ingegneria Civile. Non ci sono notizie certe in relazione alla sua vita privata.



