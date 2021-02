Gian Amedeo Goria, lettera alla mamma Maria Teresa Ruta/ “Continuano ad attaccarti”

Prima dell’esito, purtroppo negativo, del televoto della 39esima puntata del Grande Fratello Vip, Maria Teresa Ruta ha ricevuto una bellissima lettera da parte di suo figlio Gian Amedeo Goria. “Ciao mamma, ho visto che sei tornata ad essere attaccata e nominata.” ha esordito Gian Amedeo, ricordando quanto accaduto nella Casa in questi ultimi giorni. La lettera continua: “So che questa cosa può turbarti e so che sei sempre stata troppo buona e generosa con il prossimo per farne un cruccio e che difenderesti sempre chi ti sta intorno, ma ti assicuro che da fuori non si leggono incomprensioni e le tue battute e la tua volontà di portare leggerezza si capiscono.”

Gian Amedeo Goria incoraggia la mamma Maria Teresa Ruta: “Non hai bisogno di giustificarti”

Le parole di Gian Amedeo Goria colpiscono al cuore Maria Teresa Ruta che non riesce a trattenere le lacrime. Il ragazzo infatti continua ricordandole che la sua carriera e la sua persona non hanno affatto bisogno di dare giustificazioni al pubblico o alle persone in Casa: “Non hai bisogno di giustificarti o di dimostrare niente, hai anni di lavoro e passione che lo fanno per te. Cerca di divertirti e non sentirti obbligata in niente.” Maria Teresa Ruta è al settimo cielo e ringrazia suo figlio per le parole di grande affetto avute nei suoi confronti. Questo prima di sapere che è proprio lei l’eliminata di questa sera.



