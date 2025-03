Lutto nel mondo dell’imprenditoria milanese e non solo: è morto a 88 anni Gian Germano Giuliani. Forse questo nome vi dirà poco ma si tratta dell’imprenditore dell’omonimo liquore, nato negli anni ’50. Il famoso amaro Giuliani è considerato un ottimo digestivo e divenne celebre soprattutto grazie alla pubblicità in televisione durante gli spot del vecchio show Carosello. Come ricorda Repubblica, Gian Germano Giuliani fu un grande precursore per quanto riguarda il marketing, visto che fu in grado di intuire le potenzialità appunto delle televisione, quanto della pubblicità.

L’attività di Gian Germano Giuliani nel campo della farmacia e dei liquori fu ereditata dal nonno, Germano Giuliani, che era un chimico e un farmacista e che nel 1889 aveva rilevato l’Antica Farmacia del Lazzareto, famoso punto vendita nel centro di Milano. Una volta che la gestione passò sotto il suo controllo, Gian Germano Giuliani apporto numerose novità, e alla fine la trasformò completamente, ricorda ancora Repubblica.

GIAN GERMANO GIULIANI E IL LANCIO DI NUMEROSI PRODOTTI

L’imprenditore decise infatti di offrire più prodotti rispetto a quelli venduti sotto la gestione del nonno, di modo da intercettare quanti più clienti possibili. Comparvero così sul mercato numerosi “medicinalI” come ad esempio Calcio Giuliani, il ricostituente vitaminico, ma anche Blastoidina, altro ricostituente, e ancora, Salisulf, un antifiammatorio pensato per chi aveva problemi all’intestino, così come il Drogar, invece un anti ulcera.

Ma fra tutti i prodotti, quello più famoso fu senza dubbio il sopracitato amaro Giuliani, un medicinale che venne lanciato appunto durante il programma Carosello con lo slogan: “Il Digestivo che in più attiva il fegato In poco tempo”. Venne quindi consigliato dopo i pasti ma anche per chi avesse i problemi di fegato e fu un grande successo commerciale. Gian Germano Giuliani, infatti, tappezzò di cartelloni pubblicitari le città, dopo di che, grazie agli ottimi riscontri in termine di vendite, nel 1976 venne aperta anche la divisione Pharma.

GIAN GERMANO GIULIANI E L’ESPANSIONE DELLA DIVISIONE FARMACEUTICA

Da qui nacque Bioscalin, altro prodotto medicinale molto conosciuto anche oggi, primo integratore che venne pensato appositamente per i capelli, ennesima mossa geniale e in anticipo con i tempi, dell’imprenditore milanese. Gian Germano Giuliani si era fatto conoscere anche per la sua seconda grande passione oltre al suo lavoro, quella per il tifo nerazzurro. Un interesse fortissimo per la sua amata Inter al punto che riuscì ad entrare anche nel consiglio di amministrazione della stessa società, ed è anche per questo che in queste ore numerosi supporters nerazzurri lo stanno ricordando sui social e online.

La Giuliani è ancora oggi una delle principali aziende italiane nel mondo farmaceutico con un fatturato di quasi 170 milioni di euro nel 2024. I figli Germano e Gianmaria hanno dato l’annuncio della scomparsa del padre, ricordando come il genitore abbia insegnato loro a non mollare mai, ma anche a saper cogliere le opportunità e infine la disciplina.