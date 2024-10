Gian Marco Innocenti, chi è il marito di Silvia Salemi: le figlie Sofia e Ludovica

La vita privata di Silvia Salemi è sempre stata tutelata da un velo di privacy, con l’obiettivo di mantenere la sua famiglia lontana dalle ingerenze della cronaca rosa. La cantante, che oggi pomeriggio è ospite di Caterina Balivo per un’intervista a La volta buona su Rai 1, è molto riservata e ha sempre preferito far parlare la sua carriera alla vita sentimentale e personale, anche se non sono mancate alcune dichiarazioni pubbliche sulla meravigliosa famiglia che si è costruita nel tempo.

La cantante è infatti sposata dal 2004 con il marito Gian Marco Innocenti, di professione imprenditore: dalla loro storia d’amore sono nate due figlie, Sofia e Ludovica, che rappresentano la gioia della sua vita. Per loro, infatti, Silvia Salemi decise di rinunciare temporaneamente alla sua carriera, con l’obiettivo di prendersi cura di loro e della loro crescita prima di riprendere in mano, dopo tanti anni, la sua attività artistica.

Silvia Salemi su Gian Marco Innocenti: “Per le figlie il papà è intoccabile“

Silvia Salemi decise di mettere in stand-by la sua carriera per dedicarsi alla cura e alla crescita delle figlie Sofia e Ludovica, come raccontato in un’intervista a Vanity Fair rilasciata a luglio: “Sono stata diversi anni ai box in partenza per dedicarmi alle mie figlie e sono felicissima di averlo fatto perché ho avuto il piacere di vestirle la mattina quando andavano a scuola, aspettarle all’ora di pranzo e assisterle il pomeriggio per i compiti. Quando sono diventate autonome, mi sono riallacciata al mio mondo lentamente. Loro me lo rinfacciano, mi dicono ”ma chi te lo ha chiesto?”, ma sono contenta della scelta che ho fatto“.

Parlando invece del marito Gian Marco Innocenti e del suo ruolo genitoriale, la cantante ha parlato del rapporto tra le figlie e il loro padre: “Lui è amatissimo, guai a chi lo tocca. Per le figlie femmine il papà è intoccabile, è la mamma il problema. Anche se vederle in giro con i miei vestiti mi ripaga di tutte le discussioni affrontate in precedenza“.