Gian Marco Moratti, marito Letizia/ I figli Gabriele e Gilda: lei No Vax dichiarata..

Letizia Moratti ospite oggi di Domenica In. Da Mara Venier si parlerà di campagna vaccinale contro il coronavirus, ma l’occasione è utile per conoscere anche la sfera privata dell’assessore al Welfare della Regione Lombardia. A partire dai suoi affetti più cari, il marito Gian Marco Moratti e i figli Gilda e Gabriele. Il compagno di vita di Letizia Moratti, già presidente della società petrolifera Saras, fratello dell’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti, è morto a Milano il 26 febbraio 2018 all’età di 81 anni, dopo una lunga malattia.

Il giorno dei suoi funerali, come riportato dal Corriere della Sera la moglie ha dichiarato: “Non perdo solo l’amore grandissimo della mia vita, ma anche la mia guida, il mio punto di riferimento, anche se so che continuerà a guidarmi da dove è ora“. E ancora: “Ho visto il sindaco Sala con la fascia da sindaco, il governatore Maroni, il prefetto, gli amici di infanzia e della famiglia, quelli del mondo delle imprese, i ragazzi arrivati da Sanpa e tantissimi milanesi. Uno spaccato del nostro Paese, insomma. Come sarebbe piaciuto a Gian Marco che ha sempre guardato tutti con gli stessi occhi e che ha continuamente pensato prima agli altri che a se stesso. Ecco, io credo che chiunque lo abbia conosciuto e avvicinato, una vita o un’ora, abbia avuto questa percezione esatta e lo abbia voluto omaggiare in questo modo“.

Letizia Moratti e quella figlia No Vax…

Letizia Moratti e Gian Marco Moratti hanno avuto come detto due figli: Gabriele e Gilda Moratti. Gilda Moratti è impegnata a difesa degli animali e dell’ambiente in un modo non così scontato, come ha raccontato lei stessa al Corriere della Sera il 24 febbraio 2019: “Io non apro orfanotrofi per cuccioli, non pattuglio i mari. Da più di sei anni, vivo facendo intelligence. Un approccio nuovo, anomalo, forte. Con Andrea Crosta e Francesco Rocca ho fondato l’Eal, Elephant Action League, e finanzio indagini sul contrabbando d’avorio, faccio arrestare i trafficanti di specie protette: 250 miliardi, il terzo grande affare del crimine internazionale dopo la droga e le armi. Facciamo operazioni sotto copertura, usiamo ex agenti Fbi, microspie. Abbiamo appena finito una missione in Messico“.

Quanto meno curioso che la figlia di Letizia Moratti, ovvero della donna che oggi coordina la campagna vaccinale in Lombardia, si sia dichiarata fermamente No Vax: “Nel pericolo, mi esce una freddezza incredibile. Sono tornata dai miei viaggi con la dengue emorragica e la tse-tse. So che cos’è la malaria, il morso della zecca. Anche perché sono contraria ai vaccini, li odio. Una No Vax che va in Africa? Mi curo con le erbe. Non dovrei nemmeno tornarci, se riprendo la dengue sono guai. L’ultima volta sanguinavo dalle mucose, sono collassata in casa. La tata dei miei figli m’ha portata di corsa al Sacco. Due mesi terribili. Ma poi sono ripartita“. Gabriele Moratti, detto “Bebe”, si definisce invece un autodidatta della moda e ha fondato il marchio Redempiotn: “Una scelta maturata dalla consapevolezza di essere italiano e di volerlo essere ancora di più in un momento come questo“.



