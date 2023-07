Gian Maria Sainato al Grande Fratello? “Sono in contatto con la produzione”/ “Io ricco? Ecco quanto guadagno”

Gian Maria Sainato concorrente al Grande Fratello dopo l’Isola dei Famosi?

Dopo l’avventura all’Isola dei Famosi 2023, dal quale ha deciso di ritirarsi poco prima della finalissima, Gian Maria Sainato potrebbe tornare in TV ancora una volta come concorrente di un reality. Ad attenderlo ci sarebbe la Casa del Grande Fratello Vip, che quest’anno sarà però abitata anche da volti sconosciuti, in un mix di concorrenti tutto inedito. Intervistato da FanPage, Sainato ha ammesso che c’è stato già qualche contatto con la produzione del programma condotto da Alfonso Signorini.

“Ti dico che il mio agente è già in contatto con la produzione. – ha spiegato l’ex naufrago – Ci sono stati dei complimenti e un feedback positivo per come ho gestito l’esperienza dell’Isola e per la persona che è venuta fuori. Non posso dire altro.”

Nel corso dell’intervista, Sainato ha inoltre parlato dei suoi guadagni. È infatti venuto fuori che guadagnerebbe 15mila euro al mese, affermazione che l’ex naufrago ha così spiegato: “Ho detto che è la cifra più alta che ho guadagnato in un mese grazie a una campagna di moda importante. Sfortunatamente, mi viene da dire, non guadagno quella cifra ogni mese. Magari! Ho delle entrate fisse lavorando come brand ambassador, modello e influencer, però possono esserci mesi in cui guadagno di meno, mesi in cui guadagno di più.”

Quando il giornalista ha chiesto se questi guadagni ammontassero dunque a 5mila euro al mese, Sainato ha risposto: “Indicativamente. Preferisco non dire cifre esatte perché non è mai carino parlare di soldi. Però sì, lavorando e creando contenuti, alcuni mesi posso guadagnare meno di cinquemila, altri di più, dipende.”

