Gian Maria Sainato avverte Helena: “Stai attenta ad Andrea”/ “Fa l’amico, ma sparla…”

Gian Maria Sainato e lo sfogo con Helena Prestes

Gian Maria Sainato si sfoga con Helena Prestes e si lascia andare a dichiarazioni inaspettate. Il modello che, sin dal suo arrivo sull’Isola dei Famosi 2023 ha dovuto scontrarsi soprattutto con gli ultimi, resta fermo sulla propria posizione non cambiando idea su Marco Mazzoli. Il modello, infatti, anche con Helena, ribadisce di non gradire le sue battute che ha tollerato inizialmente per una civile convivenza.

Tuttavia, a spiazzare sono le sue parole nei confronti di Andrea Lo Cicero che, insieme a Fabio dei Jalisse, è stato il primo ad ascoltare lo sfogo di Gianmaria su Mazzoli esortandolo anche ad avere un confronto con il conduttore radiofonico. Tuttavia, stando attento agli atteggiamenti di tutti i compagni d’avventura, Gian Maria spiega alla modella di non fidarsi affatto di Andrea ed esorta Helena a fare lo stesso e a stare attenta agli atteggiamenti di Lo Cicero i cui atteggiamenti, a detta di Sainato, non sarebbero quelli che avrebbe un vero amico.

Gian Maria Sainato e i dubbi su Andrea Lo Cicero

La fame e le condizioni in cui sopravvivono sull’Isola dei Famosi 2023 sono causa di nervosismo tra i concorrenti che, sempre più spesso, si scontrano. Tra i naufraghi che più di tutti sta avendo difficoltà è Gian Maria che sta facendo fatica a creare legami con i compagni d’avventura. Parlando con Helena, infatti, ammette di non fidarsi di Andrea Lo Cicero e invita la Prestes a fare la stessa cosa.

“Fa l’amico con te. Ma quando non ci sei ha sparlato di te qualche volte. Te lo dico perché io a te ci tengo”, le parole dette da Sainato a Helena la quale, invece, appare convinta di potersi fidare di Andrea. Il web è convinto che quella di Gian Maria sia solo una strategia. L’argomento sarà portato a galla da Ilary Blasi nel corso della nuova puntata dell’Isola?

