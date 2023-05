GIAN MARIA SAINATO, NUOVO CONCORRENTE ISOLA DEI FAMOSI/ “Cristina mi incuriosisce”

Gian Maria Sainato: la clip di presentazione e le impressioni sui naufraghi

L’Isola dei Famosi accoglie un nuovo naufrago: è Gian Maria Sainato. Nella sua clip di presentazione scopriamo qualcosa in più di lui e della sua vita: “Ho 28 anni e lavoro come modello. Amo la moda, mi piace vestire bene, fare shopping, amo la bella vita e a Milano mi piace andare a mangiare nei locali più cool con gli amici“. Prontissimo per l’avventura in Honduras, ammette che “dell’Isola mi spaventano il buio e i pipistrelli“. E si dice “pronto a sbucciare i cocchi, ma non l’ho mai fatto in vita mia“.

Definisce il sorriso la sua arma vincente e, infine, rivela le sue prime impressioni su alcuni naufraghi dopo queste prime puntate: “Di falsità e mancanze di rispetto, finora, ne ho viste davvero tante. Ad esempio, Andrea Lo Cicero mi sembra che voglia fare il galletto. Mi incuriosisce molto Cristina, vorrei fare amicizia con lei e perché no, una volta fuori di qui portarmela tra i locali di Milano. Cecchi Paone e Simone non mi fanno impazzire, credo che straparlano“. A seguire, il modello fa il suo ingresso in Palapa e dà così il via alla sua avventura (Agg. Ruben Scalambra)

Gian Maria Sainato è il nuovo concorrente dell’Isola dei Famosi 2023?

La terza puntata dell’Isola dei Famosi 2023 prevede l’arrivo in Honduras di un nuovo concorrente. Non è stato svelato il nome di colui o colei che si aggiungerà al gruppo presente in palapa, tuttavia un indizio su chi possa essere arriva da uno spoiler fatto prima dell’inizio della trasmissione a Verissimo. Potrebbe infatti essere Gian Maria Sainato il nuovo concorrente in arrivo all’Isola.

Nel servizio di Verissimo, andato in onda in merito al backstage del servizio fotografico de L’Isola dei Famosi, è infatti apparso anche Gian Maria Sainato. Il modello, quindi, ha effettivamente scattato le foto di rito insieme a tutti gli altri concorrenti, e questa potrebbe essere la prova della sua partecipazione al reality.

Chi è Gian Maria Sainato

In attesa di scoprire se sarà proprio lui questa sera ad iniziare la sua avventura in Honduras, scopriamo chi è Gian Maria Sainato. Nato nel 1995 a Sapri (provincia di Salerno), si diploma di economia aziendale, poi tenta la strada della moda. Nel 2012 si trasferisce allora a Milano, dove svolge i suoi primi lavori come modello. Si affaccia poi anche al mondo dei social, iniziando ad avere successo anche come influencer. Fa inoltre il suo esordio in TV nella prima edizione del programma di MTV Italia “Riccanza” trasmesso su Sky e NOW. Ha inoltre sostenuto alcuni provini per entrare nel Grande Fratello VIP, ma potrebbe essere invece riuscito a superare quelli per l’Isola dei Famosi 2023.

