Gian Maria Sainato confessione a Marco Mazzoli/ “Sono bisessuale, per me uomini e donne sono uguali”

Gian Maria Sainato rivelazioni a Marco Mazzoli: “La mia storia più lunga con un uomo “

Gian Maria Sainato aveva già rivelato di essere bisessuale, all’Isola dei Famosi 2023. Il naufrago è poi entrato ancora di più nel dettaglio con Marco Mazzoli che lo ha interrogato sulla questione. Come riporta Biccy, Sainato ha dichiarato: “Sì sono bisessuale è vero e non l’ho mai nascosto. Se ho preferenze tra uomini e donne? No assolutamente per me sono uguali, dipende dal sentimento e dalla persona che ho davanti“.

E ancora: “La mia storia più lunga con un uomo è stata di cinque anni e con una donna un anno e mezzo. Poi mi sono divertito tanto. Con chi mi piace divertirmi di più? Dipende dalle situazioni ma uomini e donne sono al pari davvero. Forse sono stato un po’ più con gli uomini, ma non così tanto da definirmi omosessuale. Poi a me la donna piace tanto e mi attirano le femmine. Anche la mia ultima storia prima di entrare qui è stata con una ragazza. […] Abbiamo iniziato a frequentarci, poi sono venuto qui e ci siamo detti ‘vedremo come andrà” conclude Gian Maria Sainato.

Gian Maria Sainato ha confidato ad Helena Prestes di nutrire un certo interesse per Cristina Scuccia, e che la naufraga ricambierebbe: “Io e Cristina abbiamo passato molto tempo insieme, una sera al fuoco – non c’erano le telecamere – le ho detto ‘ho un po’ di interesse nei tuoi confronti, sei una bella ragazza, mi piace il tuo carattere‘ e lei mi ha risposto ‘anche tu penso lo stesso di te, però davanti le telecamere io qua non inizierei nessuna frequentazione”.

Come riporta Biccy, Gian Maria Sainato ha poi dichiarato: “Cristina mi ha detto che fra noi sarebbe potuta nascere una frequentazione, ma non dentro un reality. Io le ho risposto ‘abitiamo a Milano un sera andiamo al sushi?’ e lei mi ha risposto di sì. Mi ha fatto capire che gli piaccio ma non farebbe nulla in un reality perché ha paura del giudizio del pubblico. Un po’ la capisco, è stata per tanti anni una suora e ora si ritrova a L’Isola dei Famosi”.

