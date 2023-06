Gian Maria Sainato: flirt con un uomo famoso in tutto il mondo?/ Dagospia lancia lo scoop

Gian Maria Sainato: spunta un uomo famoso nel suo passato?

Gian Maria Sainato, in passato, ha avuto un flirt con un uomo famoso in tutto il mondo? L’indiscrezione non arriva dal diretto interessato ma da Ivan Rota che, per Dagospia, svela un retroscena sulla vita privata del concorrente dell’Isola dei Famosi 2023. Gian Maria che, durante una discussione con Pamela Camassa ha svelato di essere bisessuale, avrebbe avuto un flirt con un uomo importante e conosciuto in tutto il mondo.

Fabio Alisei all'Isola dei Famosi per Marco Mazzoli/ Morte di Berlusconi ferma tutto: ecco cosa sta accadendo

Il naufrago, in Honduras, non sta parlando molto di sè preferendo mantenere il riserbo sulla propria vita privata. Tuttavia, Ivan Rota, nelle sue pillole di gossip per Dagospia, svela un retroscena sentimentale dell’influencer. Il giornalista, tuttavia, non svela il nome anche se lascia qualche indizio su chi potrebbe essere l’uomo in questione.

Pamela Camassa, dura lite con Helena Prestes/ "Hai detto a Cristina che la suora è morta. Stai provocando"

Lo scoop su Gian Maria Sainato di Dagospia

Chi è, dunque, l’uomo famoso che avrebbe frequentato Gian Maria Sainato? “Vi diciamo in esclusiva che Sainato ha avuto una liaison con un artista multimediale conosciuto in tutto il mondo. Aiutino: indossa spesso pantaloni corti anche in serate chic”, scrive Ivan Rota per Dagospia.

Del presunto uomo famoso del suo passato, Sainato non ha mai parlato durante la permanenza sull’Isola dei Famosi 2023. Il naufrago non si sbottona mai totalmente sulla propria vita sentimentale e, a due puntate dal gran finale, Ilary Blasi riuscirà ad avere più informazioni? Lo scopriremo nel corso della semifinale dell’Isola, in onda venerdì 16 giugno prima della finalissima del 19 giugno.

Isola, naufraghi avvertiti della morte di Silvio Berlusconi/ L'annuncio di Alvin e la reazione: foto

© RIPRODUZIONE RISERVATA