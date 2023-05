Gian Maria Sainato in crisi dopo l’eliminazione?/ “Mi sento solo e spaesato”

Gian Maria Sainato e lo sconforto sull’Isola Sant’Elena: le sue parole

Gian Maria Sainato è stato eliminato dall’Isola dei Famosi, di conseguenza ha dovuto lasciare il gruppo Los Hombres approdando sull’isola Sant’Elena. Lì soggiornano i naufraghi eliminati in attesa, se il televoto lo concede, di tornare alla Playa principale.

Helena Prestes, pesante accusa a Luca Vetrone/ "Mi ha spinta per un cocco..."

Gian Maria Sainato al momento dello sbarco sull’isola ha trovato Christopher Leoni, eliminato durante le scorse puntate. Nonostante la presenza del compagno, il naufrago è stato vittima di un momento di sconforto e di crisi dovuta alla solitudine: “Devo ammettere che appena sono arrivato sull’Isola di Sant’Elena mi sono trovato un po’ spaesato e un po’ perso. Mi sento un po’ solo anche se c’è Christopher sull’isola. Vedremo come andrà la notte. Però lo spirito del naufrago è dentro di me e non lo abbandono, quindi resisterò” ha ammesso il modello. Riuscirà a superare le sue paure?

Cristina Scuccia sfoggia il bikini all'Isola dei Famosi 2023/ "Sto cercando libertà…"

Gian Maria Sainato, confessione all’Isola: “Mai sceso a compromessi”

Gian Maria Sainato è stato protagonista di un confessione piuttosto personale sulla sua carriera nel mondo della moda. Corinne Clery è stata incaricata di fare alcune domande alle quali i naufraghi dovevano rispondere con la massima sincerità, per poi essere eventualmente premiati con del cibo.

Gian Maria Sainato ha svelato: “Non sono mai sceso a compromessi per arrivare al successo, perché altrimenti l’obiettivo lo avrei raggiunto anni fa. Ho lasciato il mondo della moda quasi subito, dopo qualche mese perché non volevo scendere a compromessi e non ci sono sceso, infatti ho perso tempo, anni, ho iniziato a fare un altro lavoro, ho lavorato come commesso. Poi il mondo è cambiato, anche grazie al movimento ‘Me too’, e ho continuato”. Corinne ha ritenuto sincera la confessione del naufrago tanto da premiare lui e confermando le sue parole: “Hai detto una cosa molto vera. Io ho conosciuto questo mestiere che hai tentato di fare all’inizio. Ci hanno provato tutti e si son beccati dei gran calci e grandi schiaffi e non ho mollato mai. Quindi grande coraggio ammetterlo, ce la farai”.

Mazzoli e Noise ridono dell'eliminazione di Sainato all'Isola/ "Domani faccio pipì dove dormiva": è polemica!

© RIPRODUZIONE RISERVATA