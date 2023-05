Gian Maria Sainato innamorato di Cristina Scuccia all’Isola?/ “Le ho detto che mi piace, lei ricambia!”

Gian Maria Sainato confessa di essere interessato Cristina Scuccia all’Isola dei Famosi 2023

Sarebbe nato un interesse amoroso all’Isola dei Famosi tra Gian Maria Sainato e Cristina Scuccia. Il condizionale è d’obbligo, visto che l’indiscrezione è stata lanciata dal naufrago ma non confermata dall’ex suora, che proprio di recente ha confessato di essere innamorata di una persona fuori.

La confidenza è stata fatta da Gian Maria ad Helena Prestes, entrambi esiliati sull’isola di Sant’Elena. “Io e Cristina abbiamo passato molto tempo insieme, una sera al fuoco – non c’erano le telecamere – le ho detto ‘ho un po’ di interesse nei tuoi confronti, sei una bella ragazza, mi piace il tuo carattere‘ e lei mi ha risposto ‘anche tu penso lo stesso di te, però davanti le telecamere io qua non inizierei nessuna frequentazione‘”, ha raccontato Sainato, come riporta Biccy.

Cristina Scuccia ricambia l’interesse di Sainato? Lui svela cosa si sarebbero detti

Le confidenze di Sainato ad Helena sono poi proseguite. Il naufrago ha rivelato: “Cristina mi ha detto che fra noi sarebbe potuta nascere una frequentazione, ma non dentro un reality. Io le ho risposto ‘abitiamo a Milano un sera andiamo al sushi?’ e lei mi ha risposto di sì. Mi ha fatto capire che gli piaccio ma non farebbe nulla in un reality perché ha paura del giudizio del pubblico. Un po’ la capisco, è stata per tanti anni una suora e ora si ritrova a L’Isola dei Famosi”.

Sainato ha dunque ammesso di aver tranquillizzato Cristina per queste sue paure, poi ha aggiunto: “Io le ho confessato che lei mi interessa e lei mi ha risposto che la cosa è reciproca. Parlando mi ha detto che lei preferisce non continuare ad approfondire la nostra conoscenza sull’Isola, ma di continuare la nostra conoscenza a Milano. – e ha concluso – Non avrei avuto problemi a far nascere una storia d’amore qua a L’Isola, ma lei sì”. Una rivelazione scottante che di certo Ilary Blasi non si lascerà sfuggire per la prossima diretta dell’Isola dei Famosi.

