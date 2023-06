Gian Maria Sainato: “Sono bisessuale”/ Confessione a L’Isola: “Ora sto frequentando una ragazza”

Gian Maria Sainato, confessione a L’Isola dei Famosi 2023: “Sono bisessuale”

Manca poco alla fine de L’Isola dei Famosi 2023, e a pochi giorni dalla proclamazione del vincitore Gian Maria Sainato ha deciso di aprirsi un po’ di più alle telecamere del reality, raccontando aspetti di se intimi ed inediti. Il naufrago lo ha fatto nel corso dell’ormai consueta intervista di Marco Mazzoli nella sua ‘Radio Isola’.

Stando a quanto riporta Biccy, alla domanda sulla sua vita amorosa, Sainato ha rivelato: “Sì, sono bisessuale è vero e non l’ho mai nascosto.” Così ha spiegato: “Se ho preferenze tra uomini e donne? No assolutamente, per me sono uguali. Dipende dal sentimento e dalla persona che ho davanti.” Il naufrago ha quindi parlato delle storie avute in passato, rivelando: “La mia storia più lunga con un uomo è stata di cinque anni e con una donna un anno e mezzo. Poi mi sono divertito tanto.”

Gian Maria Sainato

Marco Mazzoli ha dunque incalzato Sainato con le domande sulla sua vita amorosa, portando il naufrago a sbilanciarsi ulteriormente. Gian Maria ha infatti aggiunto: “Con chi mi piace divertirmi di più? Dipende dalle situazioni, ma uomini e donne sono al pari davvero. Forse sono stato un po’ più con gli uomini, ma non così tanto da definirmi omosessuale. Poi a me la donna piace tanto e mi attirano le femmine”.

Infine Sainato ha ammesso che la sua ultima storia è stata con una donna: “La mia ultima storia prima di entrare qui è stata con una ragazza. […] Abbiamo iniziato a frequentarci, poi sono venuto qui e ci siamo detti ‘vedremo come andrà’”.

