Gian Piero, chi è il nuovo corteggiatore di Gemma Galgani, lei resta colpita e sceglie di conoscerlo

Nei giorni scorsi Gemma Galgani ha lanciato un appello ad Uomini e Donne in quanto non riesce ad avere fortuna in amore neanche nel dating show di Canale5. Chiusa la storia con Fabio Canone non nel migliore dei modi, la dama aveva iniziato a frequentare Antonio ma dopo pochi appuntamenti ed un bacio la conoscenza non era proseguita, ed anche con Renato ci sono stati solo alcune uscite prima che la conoscenza finisse li. Adesso per la dama torinese è arrivato un nuovo cavaliere: Gian Piero.

Cosimo, chi è corteggiatore di Tina Cipollari a Uomini e Donne e che lavoro fa/ Esterna con dono prezioso

Gian Piero, chi è il nuovo corteggiatore di Gemma Galgani a Uomini e Donne? Sull’uomo le informazioni al momento sono pochissime, non si conosce il cognome, nè l’età precisa, nè che lavoro faccia. L’unica cosa certa è che ha sin da subito colpito con Gemma che ha deciso di tenerlo e di continuare la sua conoscenza perché piacevolmente colpita a primo impatto dal cavaliere ma come andrà questa conoscenza? I due conoscendosi riusciranno ad avere sintonia e complicità? Sembra proprio di ‘NO’ per dalle anticipazioni Uomini e Donne delle prossime puntate si scopre che anche questa frequentazione di Gemma Galgani non andrà a buon fine.

Anticipazioni Uomini e donne, puntata 7 febbraio 2025/ Nuove conoscenze per Tina Cipollari e Gemma Galgani

Gemma Galgani, nuovo cavaliere dopo l’appello lanciato a Uomini e Donne

Nelle scorse puntate di Uomini e Donne, dopo tutte le sue frequentazioni che non sono andate a buon fine, Gemma Galgani ha deciso di lanciare un appello sul suo uomo ideale. Gemma, così, ha chiesto di poter incontrare solo uomini che siano realmente interessati a lei e che la apprezzino con tutte le sue sfaccettature, con i suoi pregi ed i suoi difetti. Oggi in studio per lei è arrivato il nuovo cavaliere Gian Piero che ha accettato il suo appello.