GASPERINI ALLA ROMA: PERCASSI HA TENTATO IL FORCING

Gian Piero Gasperini alla Roma? Partiamo col dire che mai come oggi le parti sono vicine all’accordo totale. Questo non significa che possiamo dare per fatto il passaggio in giallorosso del tecnico piemontese, ma sicuramente filtra ottimismo.

Questa mattina, come vi abbiamo raccontato, Claudio Ranieri e Florent Ghisolfi hanno risposto “Arriva presto” ad un tifoso che aveva chiesto delucidazioni sul prossimo allenatore della squadra della Capitale, a dimostrazione di come si stia entrando nel vivo della trattativa.

I nomi accostati alla Roma sono stati tantissimi, certo, ma ciò non toglie che le ultime notizie spingono Gasperini all’Olimpico. Percassi ha provato dal canto suo a trattenere a tutti i costi l’allenatore, ma la separazione tanto chiacchierata in questi anni sembra prossima.

GASPERINI ALLA ROMA: SUMMIT IN CORSO CON LA SOCIETÀ

Gian Piero Gasperini alla Roma può diventare realtà. Come riporta il giornalista Sky Angelo Mangiante, la famiglia Friedkin ovvero proprietari della società giallorossa stanno prendendo parte ad un incontro direttamente con Gasperini per discutere dell’accordo triennale.

“Gasperini è sul punto di diventare il nuovo allenatore dell’AS Roma“, spiega anche Fabrizio Romano. Insomma, coloro che sperano di vedere Gian Piero Gasperini potranno essere ben presto accontentati con i fatti.

Come ovvio che sia, Claudio Ranieri ha giocato un ruolo chiave per convincere il Gasp a lasciare l’Atalanta per diventare il tecnico della Roma, di certo un compito non semplice ma che sta già combinando ad avere le prime basi.

GASPERINI ALLA ROMA: L’ATALANTA NON SI PRONUNCIA

Gian Piero Gasperini alla Roma continua a prendere quota e mentre le voci corrono e i protagonisti si incontrano, c’è un Atalanta che non si pronuncia a riguardo. Quello che è risaputo è che la dirigenza orobica non ha mai nascosto la volontà di accontentare Gasp dopo anni meravigliosi.

In tutto ciò la Dea, come detto, non si è espressa. Il contratto di Gasperini è in scadenza a giugno 2026 dunque in ogni caso dovranno essere gli orobici a comunicare la separazione con Gian Piero prima dell’ufficialità alla Roma, se dovesse arrivare.

L’Atalanta però ha già idealmente sondato il terreno per diversi allenatori. Si era parlato di Raffaele Palladino, fresco dimissionario alla Fiorentina, ma nelle ultime ore ci sarebbe uno sprint importante per Stefano Pioli, allenatore del 19esimo Scudetto del Milan ora all’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo.