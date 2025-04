Nuova bufera su Gian Piero Gasperini, stavolta per le tensioni con alcuni giornalisti che sarebbero culminate con la clamorosa decisione di escludere una testata dalla sua conferenza stampa. Si tratta dell’edizione di Bergamo del Corriere della Sera, che ha svelato il retroscena. In un articolo firmato da Daniele Dallera e Riccardo Nisoli si spiega anche il motivo che si cela dietro questa decisione dell’allenatore dell’Atalanta: pare che non abbia apprezzato un articolo. Quindi, avrebbe deciso di non consentire al Corriere Bergamo di porgergli domande, “in spregio al più elementare diritto di cronaca“.

Diretta/ Lecce Venezia (risultato 0-0) streaming video tv: match vivo con tante occasioni! (6 aprile 2025)

Ma non è finita qui, perché la redazione non si è lamentata solo di questa censura, ma anche del comportamento tenuto dal tecnico in una telefonata col giornale. Stando alla versione di quest’ultimo, Gasperini non avrebbe usato affatto toni civili, ma ha contattato la redazione “sbroccando con urla e insulti“. I due giornalisti che hanno lanciato la notizia hanno precisato di non esagerare nella loro ricostruzione, perché la conversazione è stata registrata.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Si va in campo al Via del Mare! Diretta gol live score (6 aprile 2025)

“GASPERINI HA SUPERATO IL LIMITE”

Quindi, Gian Piero Gasperini avrebbe perso la pazienza nel far valere le sue ragioni con il Corriere Bergamo, che avrebbe provato a ricucire lo strappo. Eppure, l’allenatore dell’Atalanta non ne ha voluto sapere, anzi ha impedito al giornale di fare domande in conferenza stampa. In virtù di ciò, l’inviata Marina Belotti ha deciso di abbandonare la sala dove si teneva la conferenza stampa. “Perché a tutto c’è un limite. E il mister ne ha superati parecchi“, è riportato nell’articolo.

IL PRECEDENTE

Solo qualche settimana fa, il tecnico nerazzurro aveva fatto discutere per uno scontro con Massimiliano Nebuloni, che abbiamo avuto modo di ricostruire. Come ricordato dalla testata TuttoAtalanta, anche in quel caso l’allenatore impedì al giornalista di Sky Sport di fare domande in conferenza stampa, pare per ragioni simili. Sulla vicenda si attende un intervento da parte del diretto interessato e/o dall’Atalanta, che per il momento resta in silenzio.

Pronostico Roma Juventus/ Cuccureddu: "Giallorossi forti e attrezzati, Tudor dovrà..." (esclusiva)