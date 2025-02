GASPERINI E ATALANTA AI SALUTI FINALI?

Come c’è un inizio, c’è pure una fine e per Gian Piero Gasperini e l’Atalanta potrebbe essere vicina. Uno scenario clamoroso, che ha aperto lo stesso allenatore nella conferenza stampa che si è tenuta alla vigilia della partita con l’Empoli. Parlando del suo futuro, il tecnico nerazzurro ha aperto all’addio al club che ha fatto crescere al punto tale da arrivare in Champions League. Al momento niente è deciso, d’altra parte il fatto che lo stesso Gasperini abbia dichiarato che valuterà al termine della stagione se andare in scadenza con l’Atalanta o andare via è una notizia di non poco conto.

Di certo c’è che l’allenatore non intende procedere con altri rinnovi. La famiglia Percassi, invece, non è uscita allo scoperto. In questi giorni hanno chiesto solo la massima concentrazione in questa fase delicata della stagione, perché in campionato il club bergamasco è terzo, a cinque punti dal Napoli che è al primo posto. “Dobbiamo credere di fare ciò che sembra impossibile“, ha dichiarato a tal proposito l’allenatore, che al tempo stesso ha precisato di avere poco tempo e che forse è l’ultima occasione.

DAL FUTURO AL CASO LOOKMAN

Il contratto di Gian Piero Gasperini con l’Atalanta ha come scadenza il 30 giugno 2026, di conseguenza si profilano tre possibilità per l’allenatore. Potrebbe rinnovarlo e proseguire la sua avventura sulla panchina nerazzurra, non prolungarlo e limitarsi ad allenare il club bergamasco per un altro anno prima di andar via o procedere con la risoluzione del contratto per andar via prima. Considerando le dichiarazioni rese in conferenza stampa, la prima ipotesi va scartata, visto che ha espresso la sensazione che non ci saranno altri rinnovi. E per lui sembra aprirsi una pista che a Roma tengono in caldo da un mese: potrebbe essere lui il nuovo allenatore scelto da Claudio Ranieri. I due sono grandi amici, per Gasp sarebbe l’ultimo occasione di approdare in una grande piazza e potrebbe cercare l’impresa di vincere uno Scudetto nella capitale. Pare che gli ultimi acquisti fatti a gennaio dalla Roma abbiano avuto il benestare proprio di Gasperini. Un progetto giovane, pluriennale in un ambiente passionale e unico per la tifoseria. staremo a vedere.

Lo stesso Gapserini ha aperto alla possibilità di andare in scadenza o fermarsi già al termine di questa stagione. Per quanto riguarda invece la polemica con Lookman, ha chiarito che non voleva offendere nessuno e che ha avuto un “impatto straordinario“. Invece, sul caso Lucca ha spiegato che fortunatamente non c’è stato alcun teatrino in mondovisione.