Gian Pietro Felisatti è morto/ Autore “Sei bellissima”, cantata a Vanessa Incontrada

Gian Pietro Felisatti è morto: era un noto cantautore e compositore italiano. Si è spento all’età di 72 anni al policlinico San Matteo di Pavia, dove era ricoverato da tempo a causa di una malattia di cui soffriva. Il mondo della musica è dunque a lutto per la sua scomparsa. Era infatti molto conosciuto nell’ambiente. Prima aveva iniziato la sua carriera come fondatore e cantante del complesso dei Funamboli, poi si era dedicato soprattutto alla composizione, regalando dei veri e propri gioielli musicali a tanti colleghi: da Mina a Loredana Bertè, fino ad Andrea Bocelli.

A dare il triste annuncio, come riportato da Il Giorno, è stata la sorella Fiorella Felisatti, che è speaker di Radio Italia. “Anche se perdere un fratello è un dolore immenso, un grande artista non se ne va mai veramente. Le tue canzoni sono un lascito che rimarrà per sempre a confortarci e a emozionarci. Buon viaggio Gianpietro”, ha detto in onda sulle frequenze dell’emittente radiofonica.

Gian Pietro Felisatti è morto: il successo di “Sei bellissima” e non solo

I brani firmati da Gian Pietro Felisatti, che è morto nelle scorse ore all’età di 72 anni, sono iconici. Tra questi c’è anche “Sei bellissima” cantata da Loredana Bertè. Proprio nelle scorse ore è stata intonata a Vanessa Incontrada, vittima di bodyshaming sui social network, dal pubblico presente Piazza Plebiscito a Napoli durante l’evento per celebrare i 30 anni di carriera di Gigi D’Alessio.

“Sei bellissima” non è tuttavia l’unica canzone famosa che porta la firma del compositore pavese. Tra le altre ci sono anche “Ancora ancora ancora”, interpretata da Mina, “Il mare calmo della sera”, uno dei brani che rese celebre Andrea Bocelli, e “Super Superman”, cantata da Miguel Bosé e co-composta con Danilo Vaona. In passato aveva collaborato più volte anche con Cristiano Malgioglio e Gatto Panceri.

