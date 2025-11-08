Chi è Gianbattista Casellati, marito di Elisabetta Casellati Ministro per le Riforme Istituzionali del governo Meloni.

Le gesta politiche di Elisabetta Casellati sono ampiamente note, soprattutto osservando all’attualità che la vede impegnata come Ministro per le Riforme Istituzionali. Un ruolo di spicco che prevede altrettante responsabilità e oneri; per fortuna, ci pensa la sua serenità nel privato a rendere forse meno gravose le riflessioni riguardanti l’attività politica. Praticamente da sempre è legata a Gianbattista Casellati, suo marito oltre che punto di riferimento anche per quelle che sono alcune tappe professionali.

Ma chi è Gianbattista Casellati, marito di Elisabetta Casellati? Molto riservato a dispetto della notorietà della consorte ma non per questo meno brillante dal punto di vista professionale. Non è impegnato nel contesto politico ma spicca, tra l’altro collaborando anche con la sua dolce metà, nel mondo della giurisprudenza in qualità di avvocato. Come anticipato, la professione legale è un punto in comune per la coppia dato che per diverso tempo hanno condiviso anche tale attività.

Gianbattista Casellati, marito di Elisabetta Casellati: i figli Ludovica e Alvise

Non solo i consigli, la condivisione professionale e l’amore che li unisce da sempre; Elisabetta e suo marito Gianbattista Casellati hanno anche costruito una splendida famiglia. Negli anni hanno dato alla luce due figli: Ludovica e Alvise; proprio il secondogenito ha attirato la curiosità di recente data la sua scelta professionale agli antipodi dei genitori ma dal grande valore. Appassionato di musica, è diventato uno stimato e celebre direttore d’orchestra.