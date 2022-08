Giancarlo Antognoni “Bisogna spendere per la Fiorentina”/ “Italiano? Spregiudicato”

Il campione del mondo e bandiera della Fiorentina dal 1972 al 1987, Giancarlo Antognoni, in un’intervista alla Gazzetta dello Sport ha sollevato più di qualche perplessità sul sistema calcio, sollevando una piccola frecciatina alla dirigenza viola. “(La Fiorentina) È una buona squadra, ma per migliorarla bisogna spendere. Servono i soldi e la volontà di investirli. Negli ultimi anni, invece, i più bravi sono stati ceduti e così non cresci: penso a Chiesa, a Vlahovic. Chi li ha sostituiti non è alla loro altezza” queste le parole agrodolci dell’ex centrocampista della Fiorentina.

Che mostra si l’apprezzamento per il lavoro di Commisso e della sua dirigenza per il progetto viola, ma che però non si lascia tra i denti qualche critica. Infatti il presidente americano vuole riportare la squadra di Firenze nel calcio che conta davvero, arrivando persino a farla competere per lo scudetto, Ma per farlo serve moltissima liquidità, e questo Antognoni lo sa bene. Infatti le linee di mercato della Fiorentina, che si basano sul vendere i migliori per comprare dei sostituti più economici ma che nelle idee possano fare bene uguale, di solito nel lungo periodo non paga, anzi. Basta ricordare la Roma quando vendeva Salah, Marquinos e Benatia, che non è mai stata capace di prendere dei giocatori dello stesso livello.

Antognoni Ex Fiorentina, “Italiano fa la differenza”

Nell’intervista poi, Antognoni ha elogiato il lavoro del tecnico Vincenzo Italiano, che alla sua prima stagione sulla panchina della viola è riuscito a migliorare di molto la posizione in campionato della squadra toscana. Infatti si è passati dalla bassa classifica ad un posto in Europa: la Conference. “L’anno scorso ha fatto la differenza con le sue idee, incidendo anche dopo la cessione di Vlahovic. È moderno, un po’ spregiudicato, forse la fase difensiva andrebbe curata di più. Ma è il tecnico adatto a Firenze, perché prima di lui ci sono stati anni bui. E ci voleva un allenatore che facesse divertire la gente”.

Infatti Antognogni ha capito subito quali sono le criticità della Viola, una fase difensiva lasciata molto a se stessa, e si sa che in Italia va curata a dovere per poter vincere qualcosa. Molti allenatori moderni si concentrano sull’attacco ma i migliori tecnici sanno bene che è dalla difesa che si costruisce una squadra vincente. Dopotutto la fase difensiva modella quella dell’attacco, e fare il contrario si rivela deleterio spesso e volentieri, soprattutto per quanto riguarda il campionato nel suo complesso.











