Giancarlo Caiani, The Voice Senior/ Rompe il ghiaccio e conquista Gigi D’Alessio

È Giancarlo Caiani il primo concorrente di The Voice Senior, il programma condotto da Antonella Clerici su Rai 1. Si presenta con grande entusiasmo, ammettendo che “Per me la musica è un’amante e per non sentirmi vecchio. Già madre natura ci invecchia all’esterno, la musica mi serve per rimanere giovane dentro”, ammette il concorrente. Dopo una breve presentazione e una chiacchierata con Antonella Clerici, Giancarlo sale finalmente sul parlo di The Voice Senior. A lui il compito di rompere il ghiaccio: lo fa con una canzone di Gianni Morandi famosissima “Uno su mille ce la fa”. La voce è potentissima e tempo pochi istanti per far girare non uno, non due ma tutti e quattro i giudici.

Giancarlo sceglie Gigi D’Alessio a The Voice Senior

Giancarlo è riuscito a conquistare tutti i giudici. Il primo a rivolgersi a lui è stato Gigi D’Alessio: “Che grande inizio!” ha commentato il cantante, dicendosi desideroso di averlo nella sua squadra. Dopo aver ringraziato tutti, senza alcun tentennamento, Giancarlo ha fatto la sua scelta: è il primo concorrente della squadra di Gigi D’Alessio!



© RIPRODUZIONE RISERVATA