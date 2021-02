GIANCARLO CELLUCCI, UOMINI E DONNE/ “Aurora attacca sui social”: Tina Cipollari…

Giancarlo chiede spiegazioni ad Aurora Tropea in merito ad alcune offese che riceverebbe sui social. “Volevo sapere perché attacchi sempre sui social?”, chiede Giancarlo che però non svela ulteriori dettagli facendo infuriare Tina Cipollari. “Quando cominciate a dire le cose dovete andare fino in fondo e fai il nome della talpe e racconta quello che ti ha detto Aurora”, dice la bionda opinionista. “Aurora mi ha raccontato che c’è un uomo presente nel pubblico che gestisce una pagina ufficiale che riporta in modo tempestivo ciò che accade in studio, ma non so chi sia”, aggiunge Giancarlo. “Perché Aurora sa questo e gli altri no?”, chiede ancora Gianni Sperti. “Perché Aurora e Giancarlo parlano di anticipazioni e pagine social? Perché è nel loro interesse, questa è la verità”, sbotta Gianni Sperti. “Quando parli di ufficialità, stai accusando una persona che lavora nel programma. Non ci credo assolutamente”, commenta Maria De Filippi. “Io, sui miei profili social, faccio solo adozioni per animali e pubblicità al mio negozio” ribatte Aurora Tropea (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

LE ACCUSE DI GIANCARLO CELLUCCI AD AURORA TROPEA

Giancarlo Cellucci, cavaliere del trono over di Uomini e Donne, apre la puntata del programma di Maria De Filippi in onda oggi. Il cavaliere si accomoderà al centro dello studio per parlare della frequentazione con Alessandra, la dama che ha cominciato a conoscere dopo aver deciso di chiudere con Aurora Tropea. Con quest’ultima, però, ci sono ancora delle incomprensioni e, come svelano le anticipazioni pubblicate dal Vicolo delle News, nel corso della puntata di oggi del dating show di canale 5, Giancarlo rivolgerà un’accusa ad Aurora. Il cavaliere, infatti, accuserà la Tropea di parlare male di lui sui social. Giancarlo, inoltre, parlerà anche di Veronica Ursida, l’ex dama del trono over, molto amica di Aurora. Secondo quando fanno sapere le talpe del Vicolo, Giancarlo avrebbe riferito dei messaggi offensivi che la Ursida rivolgerebbe alla figlia attraverso un profilo fake.

GIANCARLO CELLUCCI, SCONTRO CON AURORA TROPEA

Durissimo scontro nella puntata di oggi di Uomini e Donne tra Aurora Tropea e Giancarlo Cellucci. La dama, dopo aver ascoltato le accuse di Giancarlo, si difenderà spiegando di non averlo mai insultato sui social. Tra i due ci sarà un botta e risposta durissimo nel corso del quale il cavaliere mostrerà a Gianni Sperti e al pubblico alcuni video che Aurora gli avrebbe inviato. Maria De Filippi difenderà la dama mentre Gianni Sperti la accuserà. Dopo l’abbandono dello studio da parte di Aurora, Giancarlo tornerà sui propri passi pensando di aver, forse, sbagliato nei confronti della dama con cui ha avuto una frequentazione.



