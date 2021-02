Giancarlo Cellucci, Uomini e Donne/ “Chiedo scusa ad Aurora Tropea e a sua madre”

Dopo il capitolo dedicato a Gemma Galgani, protagonista dell’ennesima discussione con Tina Cipollari, nella puntata di Uomini e Donne trasmessa il 4 febbraio, Maria De Filippi ha dato la parola a Giancarlo Cellucci. Nella puntata di ieri del programma di Maria De Filippi, Giancarlo ha mostrato alle telecamere un video di Aurora Tropea scatenando un’accesa discussione con la dama che, al termine dello scontro, ha lasciato lo studio. Oggi, Giancarlo ha chiesto ufficialmente scusa ad Aurora che non era presente in studio. “Chiedo scusa ad Aurora e alla mamma perché con il mio atteggiamento ho colpito i loro sentimenti. Sono andato oltre e mi scuso con la mamma di Aurora. Il video mi è arrivato quando con Aurora c’era solo una frequentazione telefonica perché io già uscivo con Alessandra. Lei ha sempre detto di non aver mandato quel video e non sapevo che fosse stato pubblicato su Instagram”, ha spiegato Giancarlo.

GIANCARLO CELLUCCI DOPO LO SCONTRO CON AURORA TROPEA

Dopo aver ascoltato le parole di Giancarlo, Alessandra ha difeso il cavaliere. “Secondo me i toni sono stati alti da entrambe le parti. So per certo che Maurizio e Aurora non siano stati insieme“, afferma Alessandra, la dama che Giancarlo ha cominciato a frequentare dopo la fine della frequentazione con Aurora. “Io, invece, sono convinta dell’esatto contrario. Sono sicura che tra loro ci sia stato qualcosa. Lei era troppo incattivita nei suoi confronti“, afferma Tina Cipollari. “E’ successo poche volte che non abbia fatto l’amore con una donna con cui uscivo e quindi mi sono chiesto se il fatto di non essere andato oltre con Aurora potesse essere legato ad un innamoramento. Io le voglio bene”, ha aggiunto Giancarlo.



