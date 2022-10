Giancarlo De Cataldo: chi é il magistrato, autore di Romanzo Criminale?/ Sposato con Tiziana

Chi è Giancarlo De Cataldo ospite a Oggi è un altro giorno

Si rinnova il consuetudinario appuntamento TV di Oggi é un altro giorno, con la puntata datata 31 ottobre 2022, che tra gli ospiti in studio al talk-show vede presenziare Giancarlo De Cataldo. Nasce a Taranto il 7 febbraio 1956, per poi diventare un magistrato e noto scrittore, sceneggiatore e drammaturgo italiano, il celebre ospite a Oggi é un altro giorno. Copre il ruolo di giudice della Corte d’Assise a Roma, città nella quale vive dal 1974, anno in cui lui si iscrive alla Facoltà di Giurisprudenza.

Viene ricordato e amato dai più, tra i fruitori delle opere letterarie, come autore di spicco, in Italia, di diversi libri, per lo più dal genere giallo. Vanta collaborazioni con pregevoli testate come La gazzetta del Mezzogiorno, Il Messaggero, Il Nuovo, e ancora Paese Sera e Hot!. Il libro più significativo, che ispira generazioni di scrittori e aspiranti tali, é Romanzo criminale, rilasciato nel 2002 e da cui non a caso nasce un film diretto dal celebre attore e regista Michele Placido, oltre ad una serie TV, che é invece diretta da Stefano Sollima. Tra le altre opere si ricordano dell’ospite a Oggi é un altro giorno, la prefazione per l’antologia noir La legge dei figli della Casa Editrice Meridiano Zero.

Giancarlo De Cataldo mantiene un low profile sui sentimenti

Giancarlo De Cataldo cura l’introduzione al romanzo Omicidi a margine di qualcosa di magico, scritto da Gino Saladini ed edito da Gangemi. Del 2010 è la sua opera I traditori, romanzo ambientato durante il Risorgimento italiano. E non tutti sanno che, oltre i molteplici impegni in agenda, Giancarlo De Cataldo sarebbe anche impegnato sul fronte sentimentale.

A quanto pare l’ospite a Oggi é un altro giorno tiene a mantenere un low profile sui sentimenti. Di lui si sa solo che ha una moglie di nome Tiziana, dal momento che si tiene a distanza da ogni fonte di gossip. Giancarlo De Cataldo sembra non essere interessato al mondo del web e i social. Il magistrato ospitato a Oggi é un altro giorno sarebbe, non troppo velatamente, un appassionato di musica lirica. Recente é, inoltre, il rilascio della nuova opera del magistrato autore, Dolce vita, dolce morte. L’opera tratta l’omicidio irrisolto di una ragazza tedesca che sconvolge la Roma fascinosa degli anni Sessanta.

