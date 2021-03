Giancarlo e Alessandra lasciano Uomini e Donne/ “Sono innamorata, so cosa voglio”

Giancarlo e Alessandra lasciano ufficialmente Uomini e Donne. Il cavaliere che, nella prima parte della stagione del programma di Maria De Filippi usciva con Aurora, in Alessandra, ha trovato la persona giusta per iniziare un nuovo capitolo della sua vita sentimentale. Dopo una lunga frequentazione e dopo essersi concessi l’esclusiva, dopo aver ascoltato i consigli di Gianni Sperti e Tina Cipollari che li hanno invitati a vivere il rapporto fuori dal programma per avere la possibilità di approfondire la conoscenza, hanno deciso di lasciare la trasmissione e provare a costruire qualcosa in mente. Dopo qualche piccola titubanza, Giancarlo e Alessandra decidono di seguire il consiglio di Gianni Sperti e Tina Cipollari. “Io sono innamorata. So cosa provo e cosa voglio, ma non vorrei mai costringere nessuno“, sottolinea la dama. Giancarlo che non nasconde l’imbarazzo decide così di uscire con Alessandra.

GIANCARLO E ALESSANDRO INNAMORATI A UOMINI E DONNE

Giancarlo che, prima di approdare a Uomini e Donne ha vissuto un periodo complicato dal punto di vista sentimentale, ammette di essere molto preso da Alessandra. “E’ una donna splendida e sono felice di cominciare questo nuovo percoso con lei”, afferma il cavaliere. Felice della scelta fatta, Alessandra, poi, ringrazia Gianni Sperti e Tina Cipollari che, con le loro critiche, l’hanno spronata a fare chiarezza nei suoi sentimenti, tutto il parterre della trasmissione e Armando Incarnato “perchè mi ha aiutato tantissimo quando ero seduta al centro“. Dopo Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua, a Uomini e Donne, nasce un’altra coppia ufficiale.

