Giancarlo Magalli e Michela Magalli sono Il Pulcino?/ Facchinetti sicuro perché…

Giancarlo Magalli e la figlia Michela si nascondono dentro il costume di Pulcino? La nuova maschera ha destato parecchia attenzione e curiosità al Cantante Mascherato 2022 e questa sera, finalmente, si toglierà l’ultimo velo di mistero. Per quanto riguarda Giancarlo Magalli e la figlia Michela, sono diverse settimane che i loro nomi vengono menzionati all’interno del programma di Raiuno. Inizialmente, come accaduto per Lino e Rosanna Banfi, i due erano stati accostati alla maschera di Lumaca, ma con l’ingresso in gara di Pulcino le cose sono cambiate.

E al momento risulta complicato capire se, effettivamente, dentro Pulcino possano esserci il conduttore e la figlia Michela. Secondo i giurati, tuttavia, almeno per quanto riguarda questa maschera, sembra più probabile l’ipotesi che porta in direzione Lino Banfi.

Facchinetti controcorrente per la maschera di Pulcino: dentro ci sono Giancarlo Magalli e sua figlia Michela Magalli?

Solo Francesco Facchinetti è fortemente convinto che Magalli e sua figlia Michela siano dentro la maschera di Pulcino al Cantante Mascherato. Il giudice si è ormai impuntato su questa possibilità e per schiarirsi le idee, questa sera, avrà la possibilità di assistere al confronto tra i diretti interessati in studio. Un “trucco” utile per giustificare la loro presenza dietro le quinte e negli studi Rai per svolgere le prove. In ogni caso c’è qualcosa che appare certo o quasi: dentro i due grandi costumi di Lumaca e Pulcino dovrebbero esserci proprio i Magalli (più una terza persona) e la famiglia Lino Banfi.

