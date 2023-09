Giancarlo Esposito farà il suo ingresso nel mondo DC?/ L’attore avrebbe già parlato con James Gunn

Giancarlo Esposito: “Gus in Breaking Bad? E’ più famoso di me”

Giancarlo Esposito vanta una carriera ricca e brillante; tantissimi sono i ruoli interpretati a regola d’arte tra, cui Gustavo Fring personaggio di punta della serie Beaking Bad: “Sono molto invidioso di Gus, è più famoso di me” afferma ai microfoni di Vanity Fair. L’attore sul ruolo dell’iconico Gus dichiara: “Quando mi hanno chiesto di tornare, ero indeciso, pensavo fosse già stato detto tutto. “

E ancora: “Poi ho capito che potevo farne una versione più giovane, più titubante e vulnerabile, mostrare al pubblico come è diventato il Gustavo Fring di Breaking Bad. Mi piace molto quello nuovo. Ma ho bellissimi ricordi e alcuni episodi di Breaking Bad sono indimenticabili. Al primo posto c’è Fratelli, dove si scoprono le origini di Gustavo, com’era prima di diventare il mostro che conosciamo. Al secondo, Alla Salute, dove avvelena tutti quanti. Quell’uomo è un genio”. La sua interpretazione ha avuto una grande risonanza e il ristorante Los Pollos Hermanos, punto di incontro decisivo nella serie, è divenuto iconico per i fan: “È il luogo che permette ai fan di avere una connessione con Gus: il cibo è una metafora straordinaria, in fin dei conti, noi consumiamo la serie“.

Giancarlo Esposito nell’universo DC? “Potrebbe accadere presto”

Esposito, negli ultimi anni, ha recitato in Star Wars vestendo i panni del terrificante Moff Gideon in The Mandalorian, un ex ufficiale dell’Impero che brama il potere e non si fa scrupoli. Dalle ultime indiscrezioni, però, sembra che l’attore stia pensando di abbandonare la serie di fantasia e trasferirsi nell’universo DC.

Secondo quanto riportato da ComicBook, l’attore avrebbe già incontrato James Gunn per parlare del suo futuro all’interno dei prossimi progetti del regista: “Stavo parlando con James Gunn della possibilità di recitare in un film, quindi chi lo sa? Potrebbe accadere presto” rivela Esposito a Comic Con Panama.

