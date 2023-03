Giancarlo Fisichella/ “Ferrari? Sempre bella, quest’anno è ‘filante’: lotterà con…”

GIANCARLO FISICHELLA OSPITE A “VERISSIMO”

Giancarlo Fisichella sarà ospite questo pomeriggio della prima delle due puntate del weekend di “Verissimo”: il pilota automobilistico romano, fresco 50enne, sarà infatti per la prima volta protagonista negli studi televisivi del talk show condotto su Canale 5 dalla padrona di casa, Silvia Toffanin per raccontare non solo le imprese di quando era al volante della mitica Rossa in Formula 1 ma pure della sua esperienza in Gran Turismo. E, in attesa di gustarci la chiacchierata del ‘Fisico’ nel salotto di “Verissimo” scopriamo qualcosa in più su di lui e anche le sue impressioni sul Mondiale che sta per cominciare.

Classe 1973 e capitolino doc, Giancarlo Fisichella (ancora in pista dato che corre nel campionato del mondo Endurance con la Iron Lynx) è non solo uno dei piloti italiani più amati ma anche uno dei privilegiati ad aver guidato per una stagione l’ambita Ferrari. Dopo una lunga esperienza, come tanti suoi colleghi, nei kart e poi in Formula 3, Fisichella aveva fatto il suo debutto nella massima competizione del circus automobilistico nel 1996 con la scuderia Minardi che decise di puntare su di lui: da allora oltre 13 anni consecutivi in Formula 1 al volante pure della Jordan, la Benetton, la Sauber e la Renault, senza dimenticare pure la Force India e la Rossa di Maranello (chiamato per sostituire Luca Badoer, a sua volta sostituto di Felipe Massa, e di cui è stato varie volte test driver(). Nel suo palmares, oltre a tre gran premi vinti e quattro pole position, anche due giri veloci e con miglior piazzamento finale nel mondiale iridato un quarto posto alla guida della Renault R26.

FISICHELLA SULLA NUOVA FERRARI: “VELOCE, LA SF-23 LOTTERA’ COI MIGLIORI”

“Dall’officina di Pietralata fino alla F1”: così qualche tempo fa un bell’articolo apparso sul sito de ‘La Gazzetta dello Sport’ celebrava i primi 50 anni di Giancarlo Fisichella, compiuti lo scorso 14 gennaio, e ricordandone non solo la passione per i motori sin da bambino e quel talento mostrato sin dalle prime gare di kart in quel di Guidonia ma pure l’intuizione della scuderia Minardi (all’epoca molto abile nello scovare talenti) che gli consentirà di correre in F1 accanto a dei mostri sacri. Ma, di recente, ‘Fisico’ è tornato a parlare presentando la nuova versione della Ferrari che, con Charles Leclerc, proverà a conquistare quel titolo iridato che manca da tanti, forse troppi anni.

Interpellato sempre dal quotidiano sportivo milanese, Fisichella aveva definito “filante” la nuova evoluzione della Rossa ammettendo pure di provare tante emozioni ogni volta che la vede sfrecciare: “La prima cosa che pensi è che è sempre bella” aveva esordito il pilota romano parlando della Ferrari SF-23: “Quest’anno è stato fatto un bel lavoro sulle pance e sulle prese d’aria che sono molto diverse da quelle dell’anno scorso. Mi sembra una macchina filante, veloce” aveva aggiunto. “Sono certo che sia stato fatto un passo avanti. Se sarà abbastanza dipenderà dal livello degli altri, ma di sicuro la SF-23 sarà nella lotta coi migliori” era il pensiero di Fisichella che, spostando lo sguardo sui competitor aveva chiarito pure che “La Red Bull resterà sempre la Red Bull, la Mercedes tornerà quella che è sempre stata, lo abbiamo capito dal recupero che ha fatto nella seconda metà dello scorso anno. Sarà una lotta a tre, penso, spero, e sarà ben più serrata dell’anno passato”.











