Giancarlo Giannini e la morte del figlio Lorenzo/ “Vita cambiata completamente”

Giancarlo Giannini e il dolore per la morte del figlio Lorenzo morto a soli 20 anni

Giancarlo Giannini ha quattro figli: Lorenzo, Adriano, Emanuele e Francesco. Purtroppo il primogenito Lorenzo, nato dall’amore con la regista Livia Giampalmo è morto a soli 20 anni per un aneurisma. Un lutto devastante che l’attore ha raccontato in una intervista rilasciata a Grazia: “per molti la morte di un figlio mette in discussione la stessa esistenza di Dio. Ti chiedi: perché a lui e non a me? Ricevetti la notizia mentre giravo a Milano. Presi un aereo, mi precipitai in ospedale, trovai la madre e il fratello disperati. Anche io ero disperato, ma li consolavo dicendo: “Guardate, lui sta meglio di noi”. La morte di un figlio ti cambia per sempre come ha precisato anche lo straordinario attore e regista che ha trovato conforto nella fede e in Dio: “se uno ha fede, riesce ad andare avanti e ad accettare che la vita è così”.

“Quando muore un figlio la vita cambia completamente: diventi diverso, spesso affronti le cose con più ferocia” – ha sottolineato Giannini che è rimasto profondamente segnato dalla morte improvvisa dell’amatissimo primo figlio Lorenzo. Anche Adriano Giannini, il secondo figlio, ha ricordato il fratello: “mio fratello se ne è andato quando ero in un’età molto delicata. Era l’ultimo anno di scuola. La mia prima reazione è stata quella di sostenere l’esame di maturità e poi andarmene via dalla casa dove ero cresciuto”.

Lorenzo, Adriano, Emanuele e Francesco, i figli di Giancarlo Giannini

Adriano Giannini è il secondo figlio di Giancarlo Giannini ed è sicuramente quello più conosciuto dal grande pubblico. Seguendo le orme del padre si è fatto apprezzare come attore e doppiatore prestando la sua voce a Heath Ledger, ossia il Joker de Il cavaliere oscuro. L’attore è fidanzato dal 2017 si accompagna con Gaia Trussardi, che ha sposato nel 2019. Il terzo figlio è Emanuele Giannini nato dal matrimonio tra Giancarlo Giannini e l’attrice Eurilla del Bono. Emanuele ha un carattere schivo e riservato e non ama particolarmente le luci della ribalta. Di lui, infatti, si conoscono pochissime notizie, ma possiamo dirvi che: lavora nel mondo dello spettacolo come musicista.

Infine c’è Francesco Giannini, il quarto figlio nato dal matrimonio con Eurilla del Bono. Anche lui è molto riservato e ha richiesto ai genitori di non presenziare mai ad eventi pubblici. Come il fratello Emanuele è un musicista.



