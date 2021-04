Giancarlo Giannini/ “La morte di un figlio mette in discussione la stessa esistenza di Dio”

Giancarlo Giannini sarà ospite di Serena Rossi nella nuova puntata di “Canzone segreta” in onda questa sera, venerdì 16 aprile, su Rai 1. Come sempre ci stanno altri cinque vip che siederanno sull’iconica poltrona bianca, rivelando al pubblico i loro segreti più intimi legati all’ascolto di una canzone particolarmente significativa. Chissà quale sarà quella del cuore di Giancarlo Giannini? In una delle ultime interviste rilasciate a “Io Donna“, Giancarlo Giannini è tornato a parlare della morte del primo figlio Lorenzo nel 1988. Il ragazzo è morto a soli 21 anni per un aneurisma celebrale: “Per molti la morte di un figlio mette in discussione la stessa esistenza di Dio. Ti chiedi: perché a lui e non a me?. Ma se uno ha fede, riesce ad andare avanti e ad accettare che la vita è così”. Oltre a Lorenzo, Giannini è padre di Adriano (nato anche lui dal matrimonio con Livia Giampalmo), Emanuele e Francesco (nati dalla seconda moglie, Eurilla del Bono).

Adriano, Lorenzo, Francesco ed Emanuele Giannini/ I quattro figli maschi di Giancarlo Giannini

Giancarlo Giannini: gli ultimi lavori dell’attore

L’ultima apparizione cinematografica di Giancarlo Giannini risale al 2018, quando ha preso parte al film di Paolo Virzì, “Notti Magiche“, che rievoca le imprese della nazionale italiana del 1990 in chiave noir. L’attore ha interpretato un produttore cinematografico ritrovato morto in una di quelle serate dell’estate 1990, dando vita a una trama avvincente. Nel recente periodo, Giancarlo Giannini ha interpretato l’artista Andrea del Verrocchio nella fiction “Leonardo“, ispirata alla vita del grande genio italiano. Questa sera, venerdì 16 aprile, Giancarlo Giannini sarà ospite di “Canzone segreta” e molto probabilmente i 4 figli saranno argomento di conversazione, sia per quanto riguarda l’esperienza dolorosa della scomparsa di Lorenzo, ma anche per i successi professionali dell’ormai cinquantenne Adriano, cresciuto sulle orme del padre e ormai volto noto del cinema italiano, e dei due meno conosciuti Francesco e Emanuele, entrambi musicisti.

