GIANCARLO GIANNINI/ La rivelazione choc di Monica Guerritore:”mi lasciò fu sgradevole e maleducato”

C’è anche Giancarlo Giannini, tra gli ospiti della nuova puntata di Domenica in, il contenitore della domenica pomeriggio di Rai1 con Mara Venier che intervista i personaggi più importanti del panorama dello spettacolo italiano. In questo caso, Giannini è balzato agli onori delle cronache per via dei suoi trascorsi sentimentali non proprio felici, caratterizzati soprattutto da una relazione burrascosa con la collega Monica Guerritore. All’interno del programma Oggi è un altro giorno, la Guerritore ha commentato la sua relazione con l’attore senza far ricorso a mezzi termini: “Mi consolo col fatto che caddi dentro ai suoi occhi azzurri, era bello. Non era un uomo rispettoso dei sentimenti degli altri. Il modo in cui mi lasciò fu sgradevole e maleducato. Com’è che si dice: ‘vado a prendere le sigarette’. Forse la sua era mancanza di rispetto per i sentimenti degli altri, capita a tanti. Può capitare, ma una donna non lascia mai così, ci mette del tempo, cerca di farlo capire”. Insomma, la loro liaison è iniziata male e finita peggio, come risulta dal commento pungente che Monica ne fa ai microfoni di Serena Bortone. Lui non si sarebbe comportato bene nei suoi confronti, ma anche lei – a dire il vero – ha qualcosa di cui farsi perdonare.

Monica Guerritore parla del suo rapporto con Giancarlo Giannini

Si tratta di una ‘vendetta’ che Monica si sarebbe presa nei confronti di Giancarlo Giannini dopo averlo ritrovato sul set della Lupa, a inizio anni Novanta. “Nella scena della Lupa gli ho rotto due costole. Dovevamo fare una scena un po’ violenta, rotolandoci in una zona impervia. Lui mi disse ‘attenta’, invece si fece male lui. Il giorno dopo gli dissi: ‘ho aspettato 17 volte e la vendetta è arrivata’”. All’epoca, infatti, la Guerritore gli portava ancora del rammarico, e per questo ebbe una reazione decisamente sanguigna e forse infantile che ancora oggi ricorda. Giannini, dal canto suo, non fa menzione delle sue vicende in questo senso, segno presumibile che per lui non si è trattato di un legame significativo. I due si avvicinarono molto negli anni Settanta, quando entrambi erano all’apice del loro successo, oltre a qualificarsi in un certo modo come i volti più promettenti del cinema di allora. Sicuramente, adesso, Monica sarà andata avanti, trovando un suo equilibrio al fianco del marito. Il ricordo del passato rimane e non è dolce, ma dovrà pur imparare a conviverci come sembra aver fatto Giancarlo. Quest’ultimo risulta attualmente legato a un’altra attrice, Eurilla Del Bono, sposata nel 1983 e da cui ha avuto due figli, Emanuele e Francesco, entrambi musicisti.



