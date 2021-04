Giancarlo Giannini, la tragedia del figlio Lorenzo/ Morto a 20 anni per aneurisma

Lorenzo è il figlio di Giancarlo Giannini morto a soli 20 anni per un aneurisma. La vita del grandissimo attore, doppiatore e regista è stata scossa nel 1987 dalla terribile tragedia della morte del primogenito Lorenzo nato dall’amore con la regista Livia Giampalmo. Una vita interrotta troppo presto a cauda di un aneurisma. Un dolore immenso che l’attore ha raccontato così durante un’intervista rilasciata al settimanale Grazia: “per molti la morte di un figlio mette in discussione la stessa esistenza di Dio. Ti chiedi: perché a lui e non a me? Ricevetti la notizia mentre giravo a Milano. Presi un aereo, mi precipitai in ospedale, trovai la madre e il fratello disperati. Anche io ero disperato, ma li consolavo dicendo: “Guardate, lui sta meglio di noi”. Quando muore un figlio la vita cambia completamente. Ma se uno ha fede, riesce ad andare avanti e ad accettare che la vita è così”. Anche Adriano Giannini, altro figlio dell’attore e doppiatore che ha intrapreso anche lui la stessa strada, ha voluto ricordare Lorenzo: “mio fratello se ne è andato quando ero in un’età molto delicata. Era l’ultimo anno di scuola. La mia prima reazione è stata quella di sostenere l’esame di maturità e poi andarmene via dalla casa dove ero cresciuto”.

Adriano, Lorenzo, Francesco ed Emanuele Giannini/ I quattro figli maschi di Giancarlo Giannini

Giancarlo Giannini figli: “quando muore un figlio la vita cambia completamente”

La morte del figlio Lorenzo ha cambiato per sempre la vita di Giancarlo Giannini. L’attore e doppiatore si è ritrovato a dover vivere la tragedia di perdere un figlio di soli 20 anni portato via da un aneurisma. Un dolore che l’attore non ha mai superato, ma con cui convive visto che oramai sono passati tantissimi anni. “Quando muore un figlio la vita cambia completamente: diventi diverso, spesso affronti le cose con più ferocia. Ma, se uno ha fede, riesce ad andare avanti, ad accettare che così è la vita” – ha detto l’attore che al momento della morte del primogenito Lorenzo si era già separata dalla prima moglie Livia Giampalmo. Qualche anno dopo Giannini si è sposato in seconde nozze con Eurilla del Bono da cui ha avuto altri due figli: Emanuele e Francesco.

