Giancarlo Giannini/ “Stella Hollywood Walk of Fame? Bella, ma nella vita conta altro”

Giancarlo Giannini, reduce dalla cerimonia di consegna di una stella sulla Hollywood Walk of Fame, ha concesso un’intervista a “Domenica In”, trasmissione di Rai Uno condotta da Mara Venier e andata in onda nel pomeriggio del 12 marzo 2023. L’attore ha esordito dicendo di avere ricevuto tanti premi in Italia, ma “nella vita conta di più ciò che fai, soprattutto se lo fai con grande amore, rispetto e umiltà. Io sono stato fortunato, perché ho conosciuto tanti personaggi e attori nella mia carriera e ho lavorato con grandi registi”.

La stella sulla Hollywood Walk of Fame, però, “rimane per sempre, sta a significare che sei una star per l’eternità – ha sottolineato Giancarlo Giannini -. Ho dedicato questo riconoscimento a Lina Wertmüller. Lei aveva voglia di fare un altro film con me, poi non c’è stato più il tempo: è successo quello che è successo. Io però le devo tutto”.

GIANCARLO GIANNINI: “MARCELLO MASTROIANNI MERITEREBBE QUATTRO STELLE SULLA HOLLYWOOD WALK OF FAME”

Nel prosieguo di “Domenica In”, Giancarlo Giannini ha svelato che nel cassetto ha “certe idee che riguardano l’elettronica. Io volevo andare a lavorare sui primi satelliti artificiali e sui primi computer in Italia. Io penso sempre a tutto ciò che non c’è, uso molto la mia fantasia. Mi piace molto la gravità, per esempio: una forza che non costa nulla. Adesso hanno cominciato a comprendere cos’è e a registrarla. Prima di addormentarmi penso alle stelle, all’universo e ciò mi rilassa”.

Il trucco per affrontare bene la vita, secondo Giancarlo Giannini, è essere curiosi, “avere il senso del mistero: non devi penetrarlo, ma puoi indagare tutti i giorni nel tuo futuro, nel tuo divenire, trovando piccole cose che possono determinarlo”. I più grandi del cinema sono “i più semplici. Marcello Mastroianni, per esempio, dovrebbe averne quattro di stelle sulla Hollywood Walk of Fame”.











