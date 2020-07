Giancarlo Giannini/ Stella sulla Walk Of Fame di Los Angeles

Giancarlo Giannini è uno degli ospiti di House Party, lo casa animata di Canale 5 trasmessa in replica martedì 7 luglio 2020 in replica sulla prima rete di Mediaset. Una puntata speciale affidata alla co-conduzione di Michelle Hunziker e Il Volo con la partecipazione di illustri personaggi e volti noti dello spettacolo e della musica italiana. Tra questi c’è anche il grandissimo attore Giancarlo Giannini che ha regalato al pubblico una sorta di viaggio nel tempo tra passato, presente e futuro. L’attore, doppiatore, regista, sceneggiatore e scrittore è arrivato sul palco quasi senza voce regalando però al pubblico in studio e da casa una panoramica sulla kermesse canora italiana per eccellenza: il Festival di Sanremo. Tra un’esibizione e l’altra de Il Volo che si sono esibiti sulle note di “Nel blu dipinto di blu”, “Ancora” e “Grande amore”, Giannini si è poi immaginato conduttore di una ipotetica edizione del Festival di Sanremo 2099 con l’ex premier Renzi che “vive con un vitalizio di 80 euro al mese”. Non solo, sul finale si scopre anche chi è il vincitore di questa edizione futuristica: si tratta proprio de Il Volo con il brano “Gente di Marte”.

Giancarlo Giannini riceve una stella sulla Walk Of Fame di Los Angeles

Giancarlo Giannini è senza alcun dubbio uno degli attori italiani più amati e conosciuti al mondo. La conferma è arrivata proprio in questi giorni quando l’attore e regista è stato insignito della prestigiosissima stella sulla Walk of Fame di Los Angeles. “Il Festival Filming Italy Los Angeles, promotore del più prestigioso riconoscimento del mondo del Cinema di Hollywood, è lieto di comunicare l’assegnazione della Walk Of Fame nella categoria Motion Pictures al grandissimo attore, orgoglio del Cinema Italiano, Giancarlo Giannini. La celebrazione avverrà durante la 60a edizione della Walk Of Fame” si legge nella nota diramata dal Festival Filming Italy Los Angeles diretto da Tiziana Rocca che ha dichiarato: “una grande soddisfazione essere stata la promotrice col mio festival Filming Italy Los Angeles della stella che verrà dedicata al nostro grande Giancarlo Giannini sulla Walk of Fame di Hollywood. Pochi se la meritano più di lui. Viva il cinema italiano!”.

Emozionato e al settimo cielo l’attore che ha dichiarato: “felicissimo per questo importante riconoscimento e dedico questa preziosa stella a Franco Zeffirelli e Lina Wertmuller”. Come dimenticare del resto la nomination ai Premi Oscar per Giannini come miglior attore in “Pasqualino Settebellezze”, un successo che Giannini ha raccontato così a Sicilia.it: “il film tratta di una storia vera. Io ho conosciuto il vero protagonista della storia. Ho parlato molto con lui. Per rendere bene un personaggio, per farlo arrivare al cuore della gente è necessario non solo imparare le battute ma viverlo, studiare le sue espressioni, il suo modo di muoversi, come parla”. Infine parlando proprio della sua professione ha rivelato: “questo lavoro è un gioco, un divertimento. Non c’è un personaggio che mi piace di più; interpretando molti ruoli ti accorgi che alla fine racconti sempre te stesso”.



