Giancarlo Giannini, stella sulla Walk of Fame/ Lui: “A Venezia neanche un gatto nero”

Giancarlo Giannini è stato premiato nelle scorse ore negli Stati Uniti. Ha infatti ricevuto una prestigiosa stella nella Walk of Fame di Hollywood, la camminata dei famosi di Los Angeles dove sono apposti i nomi di attori, musicisti, registi e produttori che hanno fatto la storia del cinema e della musica. Ironico il commento dell’80enne originario di La Spezia, che come si legge su Fanpage ha spiegato: “A Hollywood mi danno questa stella, a differenza di Venezia dove non mi hanno dato neanche un gatto nero”.

Le parole sono state rilasciate da Giancarlo Giannini in occasione di un video messaggio che lo stesso ha registrato per il Filming Italy – Los Angeles 2023, festival per promuovere opere e artisti italiani all’estero, inventato e diretto da Tiziana Rocca, e che scatterà oggi, 28 febbraio, e che si chiuderà il prossimo 3 marzo. Giancarlo Giannini ha aggiunto: “Sono intimidito dal ricevere la stella a Hollywood. Sono stato tante volte in America, portando i miei film anche con Llina Wermuller. Abbiamo avuto un buon successo. Io ho avuto una nomination all’Oscar per Pasqualino Settebellezze, ma la stella penso sia più importante. Io così sono per il pubblico una star per sempre”.

GIANCARLO GIANNINI IN BELLA COMPAGNIA SULLA WALK OF FAME

La tradizionale cerimonia presso la Walk of Fame di Hollywood si terrà nei prossimi giorni mentre il 3 marzo lo stesso Giancarlo Giannini riceverà al Festival il Filming Italy Achievement Award, e gli sarà inoltre dedicata una maratona durante la quale verranno proiettati alcuni suoi grandi classici come Dramma della gelosia (tutti i particolari in cronaca) di Ettore Scola, Il male oscuro e I picari di Mario Monicelli, Non stuzzicare la zanzara, Fatto di sangue fra due uomini per causa di una vedova, Si sospettano moventi politici, Pasqualino Settebellezze, Mimì metallurgico ferito nell’onore e Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto di Lina Wertmuller. Tantissimi i nomi di artisti italiani sulla passeggiata dei famosi fra cui quello di Luciano Pavarotti, ma anche Bocelli, Anna Magnani, Ennio Morricone e Gina Lollobrigida, morta poche settimane fa.

