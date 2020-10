Giancarlo Magalli/ “Adriana Volpe la mandai a quel paese dopo una lunga agonia”

Giancarlo Magalli è un po’ il tuttofare di casa Rai. Nel corso della sua lunghissima carriera ha presentato svariati programmi e a breve ricomincerà l’esperienza “Il Collegio” come voce narrante, dopo aver lasciato il posto l’anno scorso a Simona Ventura: “La verità – le sue parole ai microfoni del quotidiano Libero – è, ho bisogno di sfida, I fatti vostri è il mio programma ma lo faccio da trent’anni”. Un Giancarlo Magalli che come ricorda Libero ha diviso spesso e volentieri il pubblico di casa fra chi lo ama e chi invece lo detesta. A riguardo il quotidiano meneghino ha ricordato il caso Adriana Volpe, finito in tribunale: “Lì non ero ironico – precisa Giancarlo Magalli – l’ho solo mandata a quel paese dopo anni di agonia in co-conduzione, ma ho pagato una multa da 10mila euro e lei mi ha querelato due volte”. Il presentatore della tv pubblica ha poi svelato qual è stato il suo lavoro migliore: “La mia commedia con Pippo Franco Il naso fuori casa, tre mesi di repliche al Brancaccio 1800 posti”. Ed ora cosa vorrebbe fare Magalli? “Un quiz, uno, I Pacchi, L’eredità, ma niente…”.

GIANCARLO MAGALLI: “DEL NOCE MI TOLSE TUTTO”

Magalli ricorda quindi gli esordi in Rai con il programma cult Bandiera Gialla: “Anno ’64, format rubato agli inglesi. Lì introdussi come conduttore un mio amico geniale, Gianni Boncompagni: veniva dalla Svezia dove aveva già moglie e figlia. Poi s’aggiunse l’obbligatorio “maestro programmatore”, un consulente musicale, era Renzo Arbore”. Il giornalista chiede quindi a Giancarlo Magalli se la Rai sia stata in qualche modo irriconoscente nei suoi confronti, proprio per il fatto di non avergli assegnato programmi di punta in prima serata, i grandi show più seguiti della stagione, negli ultimi anni. Il conduttore replica: “La Rai è un ente astratto, non è Mediaset che si identifica in una persona, Silvio o Piersilvio che decidono il tuo futuro. No. In Rai ogni volta che entri c’è gente diversa. C’era un momento in cui io, la Carrà e Baudo, avevamo tutti i programma di Rai Uno. E’ bastato un nuovo direttore, Del Noce, a togliermi tutto perchè gli stavo antipatico. Fa parte del gioco…”.



