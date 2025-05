Giancarlo Magalli è garanzia di simpatica irriverenza; anche oggi ospite a La Volta Buona, il conduttore non è riuscito a sottrarsi ad un siparietto con Al Bano collegato da Cellino con il salotto di Caterina Balivo. Si parte con una simpatica battuta sui vini prodotti dal cantautore; quest’ultimo annuncia una sorpresa da dare proprio nel corso della puntata e interviene così il conduttore che, con umorismo, pizzica, “Ha abbassato i prezzi…”.

Presto arriva il retroscena più ‘scottante’ e che chiama in causa per l’appunto Al Bano e un precedente sul Festival di Sanremo. Il cantautore presentò una canzone per la kermesse quando Giancarlo Magalli si trovava in giuria; pare proprio che quest’ultimo abbia pensato bene di bocciare il brano in questione perchè non incontrava i suoi gusti: “Mi voleva menare; venne sotto al mio balcone facendomi un brutto gesto… Ma perché lui è passionale, ama il suo lavoro; io gli avevo detto che la canzone che aveva presentato a quel Festival non era il massimo”. Giancarlo Magalli ha poi aggiunto: “Lui si arrabbiò, le critiche a chi fa le cose con passione danno fastidio…”.

Al Bano smemorato a La Volta Buona; dopo il retroscena su Sanremo rivelato da Giancarlo Magalli, il cantautore ammette di non ricordare: “Le cose negative le cancello!”. Proseguendo il siparietto quasi comico si lascia poi andare ad una battuta sull’altezza; spesso abituato a dover interloquire con Pippo Baudo che spicca proprio per elevazione, ha sottolineato con ironia la differenza quando si tratta di chiacchierare con Giancarlo Magalli: “La cosa bella che quando parlo con lui non devo alzare la testa, lo vedo alla stessa altezza…”.