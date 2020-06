Giancarlo Magalli/ Al centro della polemica, perché ha sostituito Roberta Morise?

Giancarlo Magalli è finito di nuovo nel vortice delle polemiche e ancora una volta c’entra il programma che lo vede alla guida, i Fatti Vostri. Il direttivo Rai ha deciso infatti di sostituire Roberta Morise e qualche hater ne ha approfittato per accusare il conduttore di essere colpevole di questa scelta. “Bugiardi e ingannatori“, ha risposto Magalli sui social, puntando il dito contro il sito che avrebbe diffuso questa voce. “Sapendo della mia amicizia con Roberta Morise e del mio dispiacere per la sua sostituzione a I Fatti Vostri”, ha aggiunto, “il prossimo anno, sostituzione che non ho certo voluto io, riporta la notizia titolando ‘Magalli colpisce ancora’, insinuando che sarebbe una mia decisione. Bugiardi e infami”. Anche la Morise ha deciso did ire la sua, tramite un’intervista a InTV: “Sa arrivare in tutte le case e la gente gli è affezionata”, ha detto riguardo al collega, “il programma lo rispecchia: genuino, mai ruffiano. Lavorare con lui mi ha resa migliore, più forte, sicura”. Inutile dire che la nuova polemica che si è abbattuta su Magalli è legata a quanto accaduto fra lui e Adriana Volpe, con cui i rapporti sono ancora tesi. “La lite con Magalli? Non mi ha mai chiesto scusa”, ha dichiarato intanto la conduttrice al settimanale Gente, parlando anche della sua nuova esperienza televisiva su Tv8, dove la vediamo al fianco di Alessio Viola.

Giancarlo Magalli, la carica da Tenente Colonnello

Giancarlo Magalli è riuscito a realizzare una nuova impresa: diventare Tenente Colonnello della Polizia locale di Roma. “Per l’impegno profuso nella sua ventennale attività di volontariato a favore del Corpo, evidenziando un notevole senso di appartenenza istituzionale. Attraverso la sua autorevolezza comunicativa, la generosità e la disponibilità dimostrate durante lo svolgimento di servizi emergenziali ha dato lustro e valorizzato l’immagine del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale“, si legge nella nota delle autorità, diffusa nei giorni scorsi. Oggi, venerdì 26 giugno 2020, Giancarlo Magalli sarà presente a Top Dieci, in onda nella prima serata di Rai 1. Sarà in coppia con Enrico Brignano e Claudia Gerini, due volti noti del piccolo e grande schermo italiano con cui ha un legame particolare. Soprattutto con il comico romano: l’ultimo post pubblicato da Magalli su Instagram riguarda infatti una foto di Brignano, dove sullo sfondo si nota una boccetta di disinfettante. “Un po’ di trizza ce l’abbiamo tutti”, aveva scritto il conduttore. Il post però risale ai primi di marzo, molto prima che l’Italia venisse messa in ginocchio dalla pandemia.



